Jak rozwiązać problem korków w Warszawie? Zaskakująca propozycja Trzaskowskiego

– My musimy rozmawiać i ułatwić to wszystkim kierowcom, którzy muszą dojechać do pracy i to będziemy robić (...). Rozmawiajmy o tym, pokazujmy te parkingi, które już tam są, a sytuacja się poprawi. To jest kwestia rozmowy – przekonuje kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy na jednym ze spotkań, z którego nagranie trafiło do Internetu.

Trzaskowski ponadto wskazuje, że kierowcy, którzy nie są zmuszeni podróżować samochodem, powinni korzystać z komunikacji miejskiej.

Trzaskowski odniósł się również do propozycji Patryka Jakiego

– Tu może stanąć magik i powiedzieć: zbuduję wiele miejsc. Nie, tu trzeba rozmawiać; Ci, którzy tak mówią, nawet nie wiedzą, jakie są inwestycje dzisiaj – mówił na temat propozycji swojego konkurenta.

Polityk zapowiedział również, że ma plany zagospodarowania centrum miasta. Trzaskowski stwierdził, że jeżeli zostanie prezydentem Warszawy, to stolica będzie miała centrum, jakiego "będzie nam zazdrościć cała Europa".

