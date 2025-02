Powodzianie nie dostaną bonu. Kierwiński potwierdza

Informacje o wprowadzeniu bonu turystycznego w miejscowościach dotkniętych skutkami ubiegłorocznej powodzi pojawiła się podczas wizyty Marcina Kierwińskiego na terenach popowodziowych w Nysie. Rozwiązaniem umożliwiałoby dofinansowanie pobytu w zniszczonych miejscowościach, tak aby pobudzić ruch turystyczny i wspomóc tamtejszy przedsiębiorców.

Polski Bon Turystyczny to narzędzie wprowadzone w 2020, którego celem było wsparcie finansowe polskich rodzin oraz pomoc dla osłabionej przez skutki pandemii COVID-19 branży turystycznej. Wartość pomocy wynosiła jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Za pomocą bonu można było dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Bon miał formę elektronicznego kodu. Dopłatę do wakacji lub ferii zimowych otrzymało prawie 2,4 mln rodzin. 1,9 mln rodzin, czyli blisko 80 proc., miało dwoje lub więcej dzieci, więc otrzymało świadczenie w wysokości 1000 zł i więcej. W sumie z programu mogło skorzystać ponad 6 mln dzieci. Termin ważności bonu turystycznego był przedłużany dwukrotnie – najpierw do 30 września 2022 roku, a następnie do 31 marca 2023 roku.

Kierwiński zapowiada przedstawienie programu

Do sprawy odniósł się na antenie RMF FM pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński.

– Nie rozważaliśmy tego typu rozwiązania, zdecydowaliśmy się na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców. Na tym etapie nie będzie bonu turystycznego dla powodzian – przyznał minister.

Jak podkreślił, rząd chce, by "plan pomocy dla powodzian był mało inwazyjny".

– W kilku miejscach musimy wykupić teren, w środę będę prezentował program, który rozpisany jest na wiele lat – mówił Marcin Kierwiński.

Opóźnienia w pomocy dla powodzian

Na przełomie 2024 i 2025 roku media informowały, że mimo miesięcy jakie minęły od powodzi, wielu poszkodowanych wciąż nie otrzymało pełnej obiecanej przez rządzących pomocy.

Dla powodzian przewidziano dwa rodzaje wsparcia. Na pomoc składają się zasiłki w wysokości 2 i 8 tysięcy złotych, przeznaczone na doraźne potrzeby życiowe, związane z utratą środków do życia, a także większe fundusze – 100 tys. zł na remont domu i 200 tys. na jego odbudowę. Wiele osób wciąż czeka na tę drugą formę wsparcia.

