Zarzuty dla byłych dyrektorów Lasów Państwowych

Prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 2 PK prowadzą śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

W środę na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali: Michała C. – byłego Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Józefa K. – byłego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Andrzeja S. – byłego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

"Zatrzymania były uzasadnione koniecznością jednoczesnego przesłuchania podejrzanych, ponieważ współdziałali oni w popełnieniu zarzucanych im czynów, a zdaniem prokuratora zachodziła obawa bezprawnego utrudniania postępowania, w tym poprzez ustalanie wspólnych wyjaśnień" – podano w komunikacie PK.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Krajowej, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty, a następnie przesłuchał w charakterze podejrzanych.

Zarzuty i przesłuchania

Michałowi C. prokurator przedstawił zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z zawarciem w czerwcu i we wrześniu 2020 r. z ustaloną osobą fikcyjnych umów o pracę na czas nieokreślony w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, bez uzasadnionej merytorycznie i faktycznie potrzeby, mając świadomość, że w rzeczywistości praca ta nie będzie wykonywana, co służyło jedynie uzyskaniu przez pozornie zatrudnioną osobę nieuprawnionej korzyści majątkowej w łącznej wysokości 320 722 zł brutto i stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego (art. 231 § 1 i 2 kk).

Józefowi K. prokurator przedstawił zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków poprzez zażądanie od Andrzeja S.–Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie–nienależnej korzyści majątkowej i osobistej w postaci fikcyjnego zatrudnienia ustalonej osoby w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz poprzez wyrażenie zgody na zmianę Regulaminu Organizacyjnego Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w wyniku czego Andrzej S. zawarł w dniu 13 stycznia 2023 r. z ustaloną osobą pozorną i fikcyjną umowę o pracę na czas nieokreślony, która nie miała być i faktycznie nie była wykonywana w żadnej formie, co służyło jedynie uzyskaniu nieuprawnionej korzyści majątkowej przez pozornie zatrudnioną osobę w łącznej wysokości 163 138 zł brutto i stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego (art. 228 § 4 kk w zb. z art. 231 § 1 kk).

Andrzejowi S. prokurator przedstawił zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków poprzez wystąpienie o zmianę Regulaminu Organizacyjnego Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, a następnie zawarcie w dniu 13 stycznia 2023 r. z ustaloną osobą pozornej i fikcyjnej umowy o pracę na czas nieokreślony, która nie miała być i faktycznie nie była wykonywana w żadnej formie, co służyło jedynie uzyskaniu nieuprawnionej korzyści majątkowej przez pozornie zatrudnioną osobę w łącznej wysokości 163 138 zł brutto i stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego (art. 231 § 1 i 2 kk).

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia.

Są środki zapobiegawcze

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się ze wskazanymi osobami, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 50 000 zł. Po zakończeniu czynności podejrzani zostali zwolnieni tego samego dnia.

