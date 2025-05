Donald Tusk wygłosi specjalne orędzie. O czym premier będzie mówił?

Jak donosi Onet, w swoim przemówieniu premier ma odnieść się do kilku istotnych kwestii. Po pierwsze, nawiąże do obchodów tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego, podkreślając znaczenie tego wydarzenia w kontekście polskiej historii i tożsamości narodowej. Po drugie, premier poruszy temat faworyzowania polskich firm w publicznych przedsięwzięciach, co ma na celu wzmocnienie krajowej gospodarki i wsparcie rodzimych przedsiębiorstw.

Dodatkowo, premier ma odnieść się do obchodów 21. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Konstytucji 3 maja, które przypadają w kolejnych dniach. Ponadto szef rządu będzie mówił o budowie silnej armii, a także o Sławoszu Uznańskim-Wiśniewskim – drugim w historii Polaku w kosmosie. Wystąpienie będzie transmitowane przez Telewizję Polską.

To już drugie orędzie Tuska w TVP

Poprzednie orędzie Donalda Tuska miało miejsce 30 grudnia 2023 roku i było pierwszym tego typu wystąpieniem premiera w Telewizji Polskiej od dziesięciu lat. Wówczas premier podkreślił znaczenie tego wydarzenia, pisząc na platformie X: "Niemożliwe stało się możliwe! Dziś wieczorem w TVP (!) moje orędzie noworoczne. Po raz pierwszy od dziesięciu lat. I to po polsku!".

Dzisiejsze orędzie ma na celu nie tylko uczczenie ważnych rocznic, ale także przedstawienie planów rządu na przyszłość, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla polskich przedsiębiorstw i umacniania pozycji Polski w Unii Europejskiej.

