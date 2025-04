Tusk do Glapińskiego: Najwyższy czas na to

"Inflacja w kwietniu wyraźnie niższa od prognozowanej przez ekspertów! Walka z drożyzną czasów PiS przynosi efekty. Najwyższy czas, panie Glapiński, na obniżenie stóp. Ludzie i firmy czekają!" – napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Inflacja w kwietniu. GUS podał wstępne dane

Jak wskazują eksperci, inflacja konsumencka w kwietniu wyniosła 4,2 proc. i była niższa od tej notowanej w trzech pierwszych miesiącach 2025 roku, kiedy wskaźnik ten wynosił 4,9 proc.Inflacja w kwietniu

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w kwietniu 2025 r. były o 5,3 proc. wyższe niż rok wcześniej, ceny energii zaś były wyższe o 13 proc. Według prognoz, w najbliższych miesiącach inflacja będzie spadać.

– Presja inflacyjna słabnie, a napływające dane potwierdzają zmianę otoczenia makroekonomicznego. Dynamika płac wyraźnie się obniżyła, spadają ceny ropy na rynkach globalnych, a słabszy dolar ogranicza koszty importu. Konsument staje się bardziej ostrożny, co osłabia presję popytową. Wszystko to sprzyja kontynuacji dezinflacji i stwarza przestrzeń do rozpoczęcia luzowania polityki pieniężnej – powiedział Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu cytowany przez Business Insider Polska. Ekspert dodał, że kolejne decyzje "będą zależały od napływających danych".

Jak wskazują analitycy PKO BP, źródłem dezinflacji był przede wszystkim wyraźny spadek dynamiki cen żywności, do 5,3 proc. rok do roku z 6,7 proc. rok do roku w marcu ze względu na "wygasanie efektu niskiej bazy sprzed roku (w kwietniu 2024 powróciła wyższa stawka VAT na żywność)".

Taniejąca ropa przełożyła się na pogłębienie spadku cen paliw do 8,3 proc.

"Szacujemy, że inflacja bazowa w kwietniu obniżyła się do ok. 3,4 proc. r/r z 3,6 proc. r/r w marcu, powracając tym samym do szeroko rozumianego celu inflacyjnego. Wydźwięk publikacji, wraz z paczką relatywnie słabych danych o aktywności w 1q25, wpisuje się w obniżkę stóp na majowym posiedzeniu RPP, nawet o 50pb." – czytamy we wpisie zamieszczonym na portalu X.

