A może dziczyzna?

Po świętach na pewno jesteśmy wszyscy nieco przesyceni znakomitym jedzeniem, z którego słyną polskie domy. Na pewno na wiosnę przyda nam się wszystkim nieco kulinarnej powściągliwości, by nie powiedzieć – postu. À propos: w Poniedziałek Wielkanocny spotkałyśmy w kościele naszą koleżankę. Bardzo, ale to bardzo zeszczuplała. Delikatnie podpytałyśmy, jaka to dieta. Otóż okazało się, że to po prostu efekt rzetelnie przeprowadzonego i bardzo surowego 40-dniowego postu. Co jadła? Kalafior i kapustę po jednej sztuce każdego z warzyw dziennie.