Makabra na Uniwersytecie Warszawskim. Mężczyzna zaatakował siekierą

"Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wtargnął na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Nie żyje jedna osoba, druga z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Do zdarzenia doszło około godziny 18.40, to wtedy na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego wtargnął mężczyzna i zaatakował siekierą znajdujące się tam osoby. To 22-letni obywatel Polski. Jedna osoba nie żyje, druga z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Na miejscu pracują Prokuratorzy oraz Policjanci. Czynności w toku" – czytamy w komunikacie stołecznej policji.

Wcześniej Polsat News podał, że na kampusie "znaleziona została głowa kobiety". "Służby informują, że ranny został także ochroniarz" – przekazała stacja.

Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje jego najstarsze zabudowania i siedzibę władz znajdująca się przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.