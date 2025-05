Politico: Kłopoty kandydata na prezydenta Polski. Sam zastawił na siebie pułapkę

"Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki przekonuje się, że angażowanie się w rozgrzany do czerwoności rynek nieruchomości w Polsce jest politycznie niebezpieczne" – pisze w czwartek Politico.

Według portalu Nawrocki "sam zastawił na siebie pułapkę", kiedy w debacie telewizyjnej odpowiadając na pytanie o podatek katastralny stwierdził, że podobnie jak inni "zwykli Polacy" posiada tylko jedno mieszkanie.

Wkrótce potem Onet ujawnił, że w rzeczywistości Nawrocki posiada jeszcze jedno mieszkanie – miał je otrzymać w zamian za opiekę nad starszym mężczyzną, który jednak od roku mieszka w domu opieki społecznej.

Politico: Mieszkania w Polsce coraz bardziej nieosiągalne

Po publikacji przez sztab wyborczy Nawrockiego jego oświadczeń majątkowych okazało się, że jest jeszcze współwłaścicielem trzeciego mieszkania. "To stawia go daleko poza orbitą przeciętnych Polaków, ponieważ gwałtownie rosnące ceny nieruchomości i wysokie stopy procentowe kredytów hipotecznych sprawiły, że mieszkania stały się coraz bardziej nieosiągalne" – ocenia Politico.

Według portalu kampania Nawrockiego, "która w ostatnich tygodniach nabierała rozpędu, jest teraz w poważnym chaosie". "Zamieszanie związane z nieruchomościami to kolejny cios dla kandydata, którego wiarygodność została już nadszarpnięta" – czytamy.

Politico przypomina sytuację, gdy światło dzienne ujrzały doniesienia o tym, że Nawrocki napisał książkę pod pseudonimem (Tadeusz Batyr – red.), a potem promował ją w mediach w przebraniu, chwaląc sam siebie w "dziwacznej próbie promocji".

Spotkanie Nawrockiego z Trumpem "przyćmione"

Zdaniem portalu "nawet próba zaakcentowania (przez Nawrockiego) swego geopolitycznego znaczenia poprzez spotkanie z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym w zeszłym tygodniu została przyćmiona, gdy Biały Dom później opublikował wygenerowany przez sztuczną inteligencję wizerunek Trumpa jako papieża".

Politico podaje wyniki sondażu, według którego Nawrocki traci 7 pkt proc. do Rafała Trzaskowskiego, swojego głównego kontrkandydata z Koalicji Obywatelskiej. "Dwaj najlepsi kandydaci przechodzą do drugiej tury, która odbędzie się 1 czerwca. Obecnie wydaje się, że będzie to starcie Trzaskowskiego z Nawrockim" – czytamy w tekście.

