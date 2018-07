Żołnierz Wyklęty domaga się przeprosin za spot Trzaskowskiego

Chodzi o krótki film zachęcający do oddania głosu na Rafała Trzaskowskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. Na nagraniu widzimy Michała Żebrowskiego, który stoi pod murem. Po chwili pewien mężczyzna zawiązuje mu oczy. Przed oddaniem do niego strzału, Żebrowski krzyczy "Za Rafała!". Następnie na ekranie pojawia się napis: "A Ty co zrobiłeś dla Rafała?". "Trzaskowski przesadził. Tak,swego czasu, zachęcał do głosowania na siebie. Panie Trzaskowski. Kretyńskie żarciki z rozstrzeliwania Polaków, walczących o naszą wolność i wykorzystywanie tego w kampanii to po prostu bydło. Czas przeprosić" – skomentował spot Dawid Wildstein.

Przeprosin za spot domaga się również Żołnierz Wyklęty Mieczysław Chojnacki. "Film ten, nawiązujący do egzekucji przez rozstrzelanie, hańbi pamięć wszystkich osób, które oddały w walce o wolną Polskę swoje życie lub zostały zamordowane przez hitlerowskich i komunistycznych oprawców" – napisał w liście do Rafała Trzaskowskiego. "Nie można pozwolić, by wykorzystywano w politycznej rywalizacji tak ważny temat jak poświęcenie własnego życia dla ojczyzny" – dodawał.