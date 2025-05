"Do Rzeczy" nr 20: Szok! Co się dzieje z Trzaskowskim? Zmasowany atak na Nawrockiego

– Establishment w całej Unii Europejskiej nie może otrząsnąć się z szoku po tym, co stało się w USA – z fiaskiem „restauracji” rządów lewicowo-liberalnych Bidena, której skutkiem okazało się jeszcze mocniejsze odrzucenie przez społeczeństwo wszystkich pryncypiów postępu. W takim kontekście trzeba patrzeć na toczący się w Polsce bój o prezydenturę, także na najnowszy jego zwrot, którym było ujawnienie materiałów z Postępowania Sprawdzającego ABW dotyczących kawalerki Karola Nawrockiego – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule “Zapaść narracyjna”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Leonowi XIV należy się od katolików duży kredyt zaufania – jak każdemu nowemu papieżowi. Wiele wskazuje jednak na to, że będzie kontynuował zasadnicze elementy pontyfikatu Franciszka, jakkolwiek w dalece bardziej umiarkowanym stylu– pisze Paweł Chmielewski w artykule “Jaki będzie Kościół za Leona XIV?”.



– Ostatnie półtora roku władzy Donalda Tuska pokazało, że jest to polityk zdolny do wszystkiego. Jeśli zostanie pozbawiony ograniczenia ze strony niekontrolowanego przez siebie prezydenta, to może się posunąć do rzeczy, o których dziś nawet trudno pomyśleć. Dlatego te wybory są tak ważne – podkreśla Piotr Semka w tekście “To są wybory o wszystko”.



– Państwa, mieniące się dziedzicami starożytnych cywilizacji, prężą muskuły, coraz głośniej mówią o rewindykacji wywiezionych artefaktów, które dziś znajdują się w muzeach w Berlinie, Paryżu czy Londynie. Względy etyczne przemawiają za restytucją. Względy praktyczne – za utrzymaniem obecnej sytuacji – pisze Wiesław Chełminiak w artykule “Czy Homer był Turkiem?”.



– Klęska Ukrainy na skutek porzucenia przez USA byłaby porażką wizerunkową bardzo silnie odczuwaną zarówno na gruncie amerykańskiej polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Podważałaby za granicą wiarygodność sojuszniczą Stanów Zjednoczonych, podczas gdy jednym z filarów amerykańskiej geopolityki jest oparcie się na sojuszniczych wasalach – zauważa Wojciech Golonka w tekście “Kto kogo teraz szachuje?”.



– Z perspektywy 45 lat, które niedługo miną od pamiętnego Sierpnia ’80, można zapytać, dlaczego bogaty dorobek światowej i polskiej kinematografii o Solidarności tak rzadko jest pokazywany w telewizji publicznej oraz prywatnych telewizjach. To kapitalny materiał do dyskusji – pisze Adam Hlebowicz w tekście “Człowiek z «S»”.



– Pomysł delegalizacji AfD to test dla niemieckiego systemu politycznego. Ci, którzy krytykują to rozwiązanie, uważają, że wojny domowej raczej z tego nie będzie. Ale szerokie rzesze społeczeństwa odwrócą się od demokracji. A Friedrich Merz już ma pod górkę, o czym świadczy przebieg wyborów na kanclerza– stwierdza Jan Bogatko w artykule „»Demokracja walcząca« w Niemczech”.

W najnowszym numerze również Łukasz Warzecha ostro o polskiej polityce zagranicznej.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 12 maja 2025 r.

