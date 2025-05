Kaczyński: Tylko Nawrocki i PiS gwarantują bardzo dobre relacje z USA

Zdaniem lidera największej partii opozycyjnej i lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego, normalizacja w relacjach polsko – amerykańskich może nastąpić tylko wtedy, gdy PiS odzyska wpływ na sprawy państwa i stworzy nową większość, która wyłoni nowy rząd, a prezydentem zostanie Karol Nawrocki. Zdaniem byłego premiera, tylko w takiej sytuacji jest szansa na budowę bardzo dobrych relacji z największymi sojusznikami Polski. Takimi jak Stany Zjednoczone.

"Oczywistą oczywistością jest to, że stosunki polsko-amerykańskie będą bardzo dobre tylko wtedy, gdy prezydentem zostanie Karol Nawrocki, a z czasem, po wyborach, stworzony zostanie rząd Prawa i Sprawiedliwości z ewentualnymi sojusznikami. Pełna mobilizacja. Do zwycięstwa #Nawrocki2025!" – zapowiedział na swoim profilu na portalu X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

twitter

Republikanie: "antydemokratyczne działania Tuska"

Republikańska Komisja Sądownicza Izby Reprezentantów i czterej przedstawiciele Konferencji Republikanów w Izbie Reprezentantów skierowali oficjalne pismo do komisarza UE Michaela McGratha. Jako powód wskazują "antydemokratyczne działania rządu Donalda Tuska".

"Dziś Republikańska Komisja Sądownicza Izby Reprezentantów i czterej przedstawiciele Konferencji Republikanów w Izbie Reprezentantów wysłali list do komisarza UE Michaela McGrata z prośbą o informację na temat tego, w jaki sposób działania rządu polskiego premiera Donalda Tuska mogą naruszać prawo Amerykanów do wolności słowa w internecie, a także jakie działania podejmuje UE w odpowiedzi na antydemokratyczne działania rządu Tuska" – czytamy na oficjalnym profilu komisji na portalu X.

Poważne zarzuty pod adresem rządu

Organ opublikował pełną treść pisma skierowanego do przedstawiciela Komisji Europejskiej. W piśmie do McGratha 13 maja br. czytamy: "Komisja ds. wymiaru sprawiedliwości Izby Reprezentantów USA bada, w jaki sposób i w jakim zakresie zagraniczne przepisy i orzeczenia sądowe zmuszają lub nakazują firmom cenzurowanie wypowiedzi w Stanach Zjednoczonych. Piszemy, aby wyrazić zaniepokojenie niedawnymi oskarżeniami dotyczącymi tego, że rząd polskiego premiera Donalda Tuska wykorzystuje polski system wymiaru sprawiedliwości jako broń do atakowania i cenzurowania przeciwników politycznych. Badając, w jaki sposób te oskarżenia wpływają na potencjalny wpływ europejskiego systemu cenzury na wolność słowa w Stanach Zjednoczonych, uprzejmie prosimy o informacje na temat tego, czy i w jaki sposób UE zamierza zająć się tymi działaniami".

Czytaj też:

Sukces ws. mikroczipów. "Po wizycie Nawrockiego w USA Polska awansuje"Czytaj też:

Administracja Trumpa uchyla niekorzystną dla Polski decyzję. Nawrocki: Nalegałem na to