Wyborcy Mentzena wolą Nawrockiego od Trzaskowskiego

18 maja pójdziemy do urn wyborczych, aby zagłosować w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Sondaże pokazują, że konieczna będzie druga tura, a zwycięstwo rozstrzygnie się między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. Według analityków kluczowe znaczenie będą mieli wyborcy Sławomira Mentzena, który zajmuje trzecie miejsce. To od sympatyków Konfederacji będzie zależeć w dużej mierze to, kto zostanie nowym lokatorem Pałacu Prezydenckiego.

W sondażu przeprowadzonym przez Pollster dla "Super Expressu" sprawdzono, który kandydat na prezydenta ma największe poparcie. Zbadano tego, wyborcy których partii wspierają poszczególnych polityków.

Nawrocki bardziej popularny wśród zwolenników Mentzena

"Pierwsze miejsce zajął Rafał Trzaskowski. Wskazało na na niego 34 proc. osób, z czego 90 proc. to wyborcy KO, 39 proc. to wyborcy Nowej Lewicy, a 20 proc. to elektorat Trzeciej Drogi. Popiera go także 5 proc. wyborców Razem, 2 proc. wyborców PiS i 2 proc. Konfederacji" – czytamy.

Z kolei wspierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał w badaniu 27 proc. poparcia. "W tym 81 proc. od elektoratu PiS i 8 proc. od wyborców Konfederacji. Prezes IPN może także liczyć na wsparcie 5 proc. wyborców Trzeciej Drogi, 3 proc. Nowej Lewicy i 2 proc. Razem. Tylko 1 proc. wyborców KO deklaruje swój głos na tego kandydata" – opisuje "SE".

Dalej jest Mentzen z wynikiem 13 proc. "Wśród jego wyborców dominują wyborcy Konfederacji – stanowią 69 proc. Kandydat może liczyć także na poparcie 5 proc. wyborców PiS i 4 proc. wyborców Trzeciej Drogi. Ponadto swój głos na tego polityka zadeklarowało 2 proc. wyborców Nowej Lewicy i 1 proc. wyborców KO. Nikt z elektoratu partii Razem nie zamierza na niego głosować" – wskazano.

