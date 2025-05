Proroctwo na pstrym koniu

Stawia to przed historykiem ironicznie wielkie wyzwanie: Co tu można przewidzieć? Cóż w ogóle można przewidzieć w dzisiejszym świecie? Wybuch pandemii? Awarię prądu paraliżującą życie Hiszpanii i Portugalii? Pokój na Ukrainie lub użycie broni atomowej przez Putina? Na czym oprzeć spekulacje co do przyszłości? Na nieprzewidywalnych wybrykach słownych niektórych polityków? Tydzień, który dzieli autora tych słów od ich publikacji, to dziś bardzo dużo. Może się to okazać całą epoką.

Dawniej mówiono, że „łaska pańska na pstrym koniu jeździ”. Dziś koń ten unosi łaskę opinii publicznej. Może ona zapałać emocją na widok memu zestawiającego Pokój Owalny, w którym dłonie ściskają sobie prezydent USA Donald Trump i kandydat na prezydenta RP Karol Nawrocki, z owalnym szaletem w parku Skaryszewskim – dziełem jego rywala Rafała Trzaskowskiego. Opinia wyborców może jednak także ulec jakiejś kłamliwej plotce rzuconej w ostatniej chwili na szalę. Czy taką moc może mieć dęta kwestia drugiego mieszkania prezesa IPN? I czy w ostatniej chwili nie wybuchnie jeszcze jakaś bomba?