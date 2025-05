Wywiesił baner "Byle nie Trzaskowski". Na miejscu pojawili się policjanci

Piątek to ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki zamierzają do ostatnich chwil przekonywać do siebie wyborców. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zorganizował wiec na Długim Targu w Gdańsku.

W czasie wydarzenia mężczyzna przebrany za Batmana pojawił się w oknie jednej z kamienic. Wywiesił transparent z hasłem "Byle nie Trzaskowski", czym wzbudził zainteresowanie nie tylko przechodniów, ale również... służb. Nagrania z zajścia szybko obiegły media społecznościowe.

"Ośmiu funkcjonariuszy policji weszło do pokoju hotelowego, w którym przebywał Batman. Wcześniej wywiesił transparent #ByleNieTrzaskowski. Standardy białoruskie" – relacjonował dziennikarz TV Republika Michał Jelonek.

"Batman" z Gdańska: Próbowali nas zatrzymać

– Policjanci wtargnęli do wynajętego pokoju hotelowego. Próbowali nas zatrzymać, spisali nasze dane. Czekamy na rozwój wydarzeń. Wtargnęli przez zamknięte drzwi. Było to nawet kilkanaście osób. Tylko dwóch było w mundurach. Stąd nie mam pewności, że wszyscy byli funkcjonariuszami policji. Jak mówili, interwencja była podyktowana tym, że myśleli, iż chcę popełnić samobójstwo – wyjaśnił "Batman" z Gdańska w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Wcześniej słynny już "Zorro" z Tarnowa oraz dwóch "Spidermanów" z Gliwic rozwiesili podobne transparenty z hasłem "Byle nie Trzaskowski". Policja informowała, że poszukuje sprawców, jednak do tej pory nie ujawniono, by ktokolwiek usłyszał zarzuty.

W stolicy zawisło tysiące banerów

Kibice Legii Warszawa postanowili "pomóc" Rafałowi Trzaskowskiemu w ostatnich godzinach kampanii wyborczej.

"Hej, Rafał! Miałeś słabą kampanię i wiele Twoich postulatów, które na co dzień głosisz, nie przebiło się do świadomości wyborców. Dlatego postanowiliśmy Ci bezinteresownie pomóc tysiącem naszych banerów, które zawisły w Warszawie i wielu miejscach w Polsce. Powodzenia! #ByleNieTrzaskowski" – taki komunikat pojawił się na wielu kibicowskich profilach w mediach społecznościowych.

