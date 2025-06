Przygotowanie pod migrację w Polsce. Konfederacja wzywa rząd do wyjaśnień

Trwa 36. posiedzenie Sejmu X kadencji. Na początku obrad głos zabrał m.in. Ryszard Wilk. Poseł Konfederacji zapytał o projekt rządowego dokumentu średniookresowej strategii rozwoju kraju do roku 2035, do którego dotarło Radio Wnet. Z informacji radia wynika, że dokument miał adnotację, że ma nie ujrzeć światła dziennego przed wyborami. Jest w nim także mowa o imigrantach.

Poseł powiedział, że kilka miejscowości w Małopolsce podjęło już uchwały sprzeciwiające się lokowaniu nielegalnych imigrantów na ich terenie. – Dlaczego się tego boją? Pakt migracyjny miał nie wchodzić. Wchodzi – powiedział. Dodał, że ministerstwa zwróciły się do samorządów o sporządzenie list dot. zakwaterowania cudzoziemców.

Wilk: Na Zachodzie ten eksperyment zakończył się katastrofą

– A teraz pojawił się w przestrzeni publicznej dokument, który ujawniło Radio Wnet o nazwie "Strategia Nowej Równowagi". To tylko potęguje obawy samorządów, ponieważ w tym dokumencie na stronie 6 możemy przeczytać, że by łagodzić spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, należy kontrolowaną imigracją. Konieczna byłaby imigracja w skali, która nie zagrozi spójności kulturowej, oraz, że imigracja musi uwzględniać wpływ na bezpieczeństwo kraju – powiedział Wilk.

– Wiemy, że eksperyment, który jest zapisany w tym dokumencie, został przeprowadzony na Zachodzie i skończył się katastrofą – dodał. – Składam wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o bardzo krótką informację pana ministra, aby wypowiedział się w sprawie tego dokumentu — albo żeby potwierdził jego istnienie, albo zdementował – powiedział parlamentarzysta. – Bądźmy transparentni wobec obywateli i tych samorządów. Przecież rząd chyba nie ma nic do ukrycia – zaapelował.

Wniosek Tuska o wotum zaufania

W poniedziałek premier Donald Tusk zapowiedział, że "w najbliższym czasie" zwróci się do Sejmu o wotum zaufania dla swojego rządu. Oznajmił też, że "plan awaryjny, zakładający trudną kohabitację, jest przygotowany". – Trudno z góry zakładać, jaka będzie postawa nowego prezydenta. Gdyby wykazał chęć współpracy, będzie to pozytywne zaskoczenie – powiedział szef rządu.

Kaczyński proponuje rząd techniczny

W poniedziałek wieczorem także prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie. Na początku wyraził stanowisko, że wynik wyborów prezydenckich pokazuje, że "demokracja walcząca" przegrała, wobec czego obecny rządu powinien zakończyć swoją misję. Następnie polityk przedstawił propozycję stworzenia rządu technicznego.

Podkreślił, że premierem tego rządu nie musi być polityk związany z PiS, natomiast – jak dodał – musi być to człowiek wyłoniony w rozmowach ze wszystkimi, którzy "byliby gotowi tego rodzaju projekt poprzeć". Dlatego, zaapelował do "wszystkich sił" politycznych, by poparły tę inicjatywę.

