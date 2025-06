Krajobraz po klęsce. "Za to przede wszystkim Trzaskowski zapłacił"

Szef IPN, kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki wygrał w niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich, uzyskując 50,89 proc. głosów. Jego konkurent z KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Porażka Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Poseł koalicji wskazuje przyczyny

Ryszard Petru, poseł Polski 2050, odnosząc się do porażki Trzaskowskiego, powiedział w TVN24, że "zabrakło oferty programowej". Jak dodał, "nie udało się zmobilizować tego elektoratu, który poszedł na wybory w 2023 roku".

– Zabrakło 600 tysięcy. To są osoby, które zostały w domach. I to jest wina nas wszystkich. W sensie takim, że myśmy powinni byli ich zmobilizować nadzieją na najlepsze jutro, a wcześniej realizacją obietnic, które złożyliśmy dwa lata temu – argumentował.

– Zbyt wolno pracowaliśmy jako koalicja, jako rząd. I ludzie mieli poczucie niedotrzymania zobowiązań lub też jakby braku determinacji u nas w rządzie, żeby realizować to, do czego się zobowiązaliśmy. – Wydaje mi się, że za to przede wszystkim Rafał Trzaskowski zapłacił – tłumaczył były szef Nowoczesnej.

Petru: Anty-PiS na młodych w ogóle nie działa

Przyznał również, że na młodych wyborców nie działa już straszenie PiS-em. – Było przekonanie, że generalnie ludzie są zadowoleni i musimy zmobilizować (elektorat – red.) anty-PiS-em. To była strategia na anty-PiS (…) Anty-PiS na młodych ludzi w ogóle nie działa – powiedział Petru.

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez IPSOS na Nawrockiego zagłosowało w drugiej turze wyborów prezydenckich 51,9 proc. osób w wieku 18-29 lat, natomiast na Trzaskowskiego 48,1 proc. Nawrocki wygrał też wśród 30-latków. W tej grupie uzyskał 51,5 proc., podczas gdy jego konkurent 48,5 proc.

