Polityk PSL zaskoczył deklaracją. "Głosowałbym za koalicją z PiS i Konfederacją"

O sytuacji w Polskim Stronnictwie Ludowym oraz grze Prawa i Sprawiedliwości na rozbicie tej partii pisze w poniedziałek Wirtualna Polska.

PiS robi podchody do ludowców. "Gra na rozbicie partii"

Portal przywołuje sobotni wpis w mediach społecznościowych marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego z PiS, którym "wielu ludowców wprawił w osłupienie". Polityk pogratulował w nim bowiem Piotrowi Rzetelskiemu zwycięstwa w wyborach władz powiatu puławskiego PSL.

"To właśnie on kilka miesięcy temu zawarł w Radzie Miasta Puławy koalicję PSL z PiS, czym wywołał oburzenie wśród lokalnych polityków KO i Polski 2050. I ucieszył posła PiS Przemysława Czarnka" – czytamy.

Zdaniem Stawiarskiego, wybór Rzetelskiego na kolejną kadencję świadczy o poparciu ludowców dla utworzonej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.

Szef lubelskich struktur PSL Krzysztof Hetman nie ma wątpliwości, że w ten sposób partia Kaczyńskiego gra na rozbicie jego ugrupowania. Zapewnia jednak, że to się nie uda. – [...] jeśli chodzi o sytuację pana Piotra Rzetelskiego, no to ewidentnie już któryś raz z kolei politycy PiS-u wykorzystują jego osobę do tworzenia tej właśnie opowieści, jakoby w PSL-u była wielka chęć do współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że Piotr Rzetelski stał się ofiarą tej sytuacji, a składane mu publicznie gratulacje przez polityków PiS nie są szczere. I co ciekawe, on też to wie. Kilkukrotnie o tym mówił, także publicznie. Tak po koleżeńsku i z troską, dziwię się, że pozwala na to i nie reaguje – przyznał Hetman.

Rzetelski: Koalicja z PiS może być nieunikniona

Tymczasem sam zainteresowany w rozmowie z Wirtualną Polską zaskoczył swoją deklaracją. Przyznając, że nie głosował w ostatniej ankiecie dla działaczy PSL, Rzetelski podkreślił: "Ale gdybym głosował, to zagłosowałbym za współpracą i zawarciem koalicji z PiS i Konfederacją".

Szef puławskich struktur PSL wyjaśnił, że jest to jego prywatna opinia i nie planuje wpływać w tej kwestii na kierownictwo partii. – Zachód Polski, centralna Polska ma jakąś tam swoją politykę, inaczej widzi Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast wschód Polski, wszystkie te województwa, w których oni są bardzo silni, my troszkę inaczej to widzimy. Obserwujemy ich wyniki wyborcze i jeśli mówimy o samorządach, to zdajemy sobie sprawę, że to jest partia, która tu będzie zdobywała bardzo dobre wyniki – wskazał Rzetelski. Jego zdaniem, w przyszłości jakaś koalicja PSL z PiS może być nieunikniona.

Burza wokół ankiety PSL

W piątek pojawiła się informacja o ankiecie, jaka krąży w Polskim Stronnictwie Ludowym. Jak wynika z ustaleń mediów, działacze mieli ją odesłać wypełnioną do minionego czwartku, kiedy odbywało się spotkanie liderów koalicji.

"Czy jeśli PiS i Konfederacja złożyłyby propozycję PSL by Stronnictwo utworzyło teraz z nimi rząd, w którym premierem zostałby Władysław Kosiniak-Kamysz, to czy PSL powinien taką propozycję przyjąć?" – takie pytanie miało się znaleźć w ankiecie przesłanej działaczom PSL.

Na pierwszej stronie ankiety napisano: "Szanowni państwo, w imieniu Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, mam przyjemność zaprosić państwa do krótkiej ankiety…". Dalej można przeczytać, że "badanie dotyczy oceny sytuacji po wyborach prezydenckich, a także pomysłów na dalsze funkcjonowanie PSL w ramach rządu".

Portal Opolska360.pl podaje, że oprócz pytania dot. ewentualnej współpracy z Konfederacją i PiS po wyborach w 2027 r., inne dotyczyło teki premiera dla Władysława-Kosiniaka-Kamysza, jeśli taka propozycja padłaby z koalicji rządzącej. Dodatkowo działacze mieli wskazać kierownictwu trzy, najpilniejsze kwestie do rozwiązania.

Według informacji przekazanej przez Miłosza Motykę, większość działaczy partii opowiedziała się za pozostaniem w obecnej koalicji.

