"Lekcja dla Polski". Jaki zamieścił film ze Szwecji

– Witam was z przepięknej Szwecji. To jest Sztokholm. Ładnie, prawda? Państwo z takim potencjałem. Wiecie, że w przeciągu ostatnich 20 lat Szwecja przyjęła 2,8 miliona migrantów. To jest około 26 proc. ich obywateli. I awansowali na pierwsze miejsce. Ale w czym? Wzroście gospodarczym? Multikulti? To też. Ale przede wszystkim awansowali na pierwsze miejsce w Europie, jeśli chodzi o liczbę gwałtów. I od razu awansowali do czołówki na świecie – powiedział Patryk Jaki w nagraniu, które zamieścił w czwartek na portalu X, z podpisem: "Szwecja – lekcja dla Polski".

– Szwecja to jest idealny przykład tego, jak działa, a można powiedzieć nawet nie działa polityka europejska i jak za sen tych lewicowo-liberalnych elit muszą płacić głównie kobiety – mówił dalej.

– Ale to nie tylko. W Szwecji również wzrosła liczba wybuchów, bomb różnego rodzaju, kradzieży, rabunków, włamań. I wiecie co? Oni próbowali coś z tym zrobić. Wyprowadzili nawet wojsko na ulicę, zmienili prawo kryminalne i migracyjne. Robili naprawdę wiele. Ale ostatecznie doszli do wniosku, że jedyny sposób, żeby sobie z tym poradzić, to po prostu płacić migrantom za to, żeby wyjechali – zauważył eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

– Widzicie, jak to się wszystko kończy? Bardzo ważne jest to, żeby Polska uczyła się nie na swoich, ale na czyichś błędach – zaznaczył.

Szwecja zapłaci jeszcze więcej. Aby tylko migranci wyjechali

Na początku maja premier Szwecji Ulf Kristersson poinformował, że jego kraj zwiększy kwotę "pomocy" dla migrantów, którzy chcą wrócić do ojczyzny z 900 (3 850 zł) do aż 32 tys. euro (136,9 tys. zł), czyli o 3400 proc. Polityk przyznał, że w tej sprawie wzoruje się na doświadczeniach Danii.

– Zasadniczo kopiujemy model duński i znacznie zwiększamy tę kwotę, aby ułatwić życie tym, którzy zdają sobie sprawę, że woleliby wrócić do swojego kraju, a także z różnych powodów czują, że nie mogą zbudować satysfakcjonującego życia w Szwecji – tłumaczył Kristersson. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.

