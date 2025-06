Szef MSWiA: Polskie służby monitorują działania Izraela

W nocy z czwartku na piątek Izrael zaatakował Iran. Uderzono w co najmniej sześć baz wojskowych w okolicach Teheranu, m.in. w obiekt w Parchin, gdzie – jak donosi dziennik "The New York Times", powołując się na irańskich urzędników – prowadzone są badania nad bronią jądrową.

Izrael twierdzi, że Iran przyspiesza prace nad bronią jądrową i posiada już wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, aby stworzyć 15 bomb nuklearnych w ciągu zaledwie kilku dni. Kolejnym argumentem za atakiem miało być zagrożenie rakietowe ze strony Iranu. Kraj ten posiada tysiące pocisków balistycznych i planuje potroić ten arsenał w nadchodzącym roku.

Iran. Kto zginął w izraelskim ataku?

Operacja izraelskiej armii przeciwko Iranowi potrwa co najmniej kilka dni. Prawdopodobnie Teheran odpowie atakami odwetowymi. Według pierwszych doniesień medialnych uderzenie Izraela było dla Iranu zaskoczeniem zarówno pod względem skali, jak i zasięgu geograficznego.

Podczas pierwszej fali izraelskich ataków na irańskie obiekty nuklearne najprawdopodobniej zginął dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Hossein Salami. W wyniku uderzenia mogli zostać wyeliminowani również inni irańscy przywódcy wojskowi oraz wybitni naukowcy zaangażowani w rozwój broni nuklearnej.

Izrael zaatakował Iran. Polskie władze reagują

Do wydarzeń na Bliskim Wschodzie odniósł się szef polskiego MSWiA. "Polskie służby wywiadowcze w bliskiej współpracy z sojusznikami ściśle monitorują ostatnie wojskowe działania Izraela wobec irańskich instalacji nuklearnych – przede wszystkim z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa Polski i obywateli polskich przebywających w rejonie Bliskiego Wschodu" – napisał minister Tomasz Siemoniak na portalu X.

twitter

"Rozmawiałem przed chwilą z ambasadorem Marcinem Wilczkiem w Teheranie. Nasza placówka i jej personel są bezpieczni" – poinformował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

twitterCzytaj też:

Iran zaatakowany przez izraelskie rakiety. Jest reakcja USA