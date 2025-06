"Odlot". Po wpisie Tuska zawrzało: Przestań destabilizować państwo, szkodniku

Premier Donald Tusk w sobotę przed południem zwrócił się za pośrednictwem mediów społecznościowych do prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta elekta Karola Nawrockiego oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W swoim wpisie szef rządu po raz kolejny poruszył temat drugiej tury wyborów prezydenckich i ponownego przeliczenia głosów. Zasugerował, że do dziś nie znamy prawdziwych wyników głosowania.

"Panowie Andrzej Duda, Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński – nie jesteście tak zwyczajnie po ludzku ciekawi, jakie są prawdziwe wyniki głosowania?" – zapytał Tusk na platformie X, po czym dodał: "Na pewno jesteście. A jak wiadomo, uczciwi nie mają się czego bać".

Burza po wpisie Donalda Tuska. Chodzi o wybory prezydenckie

Wpis premiera wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Oprócz zwykłych użytkowników głos zabrali politycy i dziennikarze. "Prawdziwe wyniki głosowania są znane – wygrał Karol Nawrocki. A ty przestań destabilizować państwo, szkodniku" – zwrócił się do Tuska Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Komentarzy w podobnym tonie było jednak zdecydowanie więcej. "Odlot" – w ten sposób słowa szefa rządu określił dziennikarz Karol Darmoros.

"Wygląda na to, że do grona spiskowców dołączył sam premier RP. Czy ktoś może mu uprzejmie przypomnieć, że wybory wygrał p. Karol Nawrocki? I jednocześnie poprosić, by przestał ośmieszać polskie państwo?" – zapytał z kolei Janusz Korwin-Mikke.

"Znamy prawdziwe wyniki głosowania. Wybory wygrał Karol Nawrocki, a przegrał Wasz kandydat, Rafał Trzaskowski. Reszta to już Wasze urojenia" – skomentował Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Wpis Tuska podważający wynik wyborów skomentowali również były prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki oraz dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik, a także były minister edukacji Przemysław Czarnek i polityk Konfederacji Marcin Możdżonek.

