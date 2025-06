Tusk zwrócił się do Dudy, Nawrockiego i Kaczyńskiego

Premier Donald Tusk w sobotę przed południem zwrócił się za pośrednictwem mediów społecznościowych do prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta elekta Karola Nawrockiego oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Tusk do Dudy, Nawrockiego i Kaczyńskiego: Nie jesteście ciekawi?

W swoim wpisie szef rządu po raz kolejny poruszył temat drugiej tury wyborów prezydenckich i ponownego przeliczenia głosów. Zasugerował, że do dziś nie znamy prawdziwych wyników głosowania.

"Panowie Andrzej Duda, Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński – nie jesteście tak zwyczajnie po ludzku ciekawi, jakie są prawdziwe wyniki głosowania?" – zapytał Tusk na platformie X, po czym dodał: "Na pewno jesteście. A jak wiadomo, uczciwi nie mają się czego bać".

"Możemy doprowadzić do wojny domowej"

To nie pierwsze tego rodzaju sugestie szefa rządu. Według relacji Marka Jakubiaka z koła Wolni Republikanie, temat ten miał pojawić się podczas środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Polityk ujawnił, że po rozpoczęciu obrad Donald Tusk zaczął opowiadać o potrzebie ponownego przeliczenia głosów z wyborów prezydenckich. – Chyba pierwszy raz Tusk pogratulował Nawrockiemu. Po czym prezydent otworzył obrady i Tusk zaczął opowiadać swoje dyrdymały nt. liczenia z powrotem głosów. I to trochę prezydenta rozsierdziło – wskazał poseł.

W piątek z kolei premier uznał, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która orzeka o ważności wyboru prezydenta nie działa legalnie. Jego słowa wskazywały, że nie wszyscy uznają jej orzeczenie, a co za tym idzie wyłonionego w czerwcowych wyborach prezydenta. Przed pójściem tą drogą ostrzegł ekipę rządzącą wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas.

– Uważam, że po stronie policzenia głosów, policzenia wszystkich nieprawidłowości zrobić maksymalnie dużo, żeby to było jasne. Natomiast nie idźmy dalej, bo tak naprawdę możemy doprowadzić do wojny domowej – podkreślił. – Moim zdaniem, Polacy wybrali prezydenta czy się to komuś podoba, czy nie. Mamy z jednej strony sceny politycznej rząd, z drugiej prezydenta. Zadaniem obu, opisanym w konstytucji, jest współdziałanie w interesie bezpieczeństwa Polski – dodał Jarubas.

