Bodnar chce ponownego przeliczenia głosów w prawie 1500 komisjach

Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że "z uwagi na treść protestów wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskami o przeprowadzenie oględzin kart do głosowania w 1472 Obwodowych Komisjach Wyborczych. "W odpowiedzi na przekazane przez Sąd Najwyższy protesty wyborcze przekazałem dziś kolejne stanowiska Prokuratora Generalnego" – wskazał.

Dwa z nich dotyczą protestów złożonych przez Krzysztofa Kontka oraz Joannę Staniszkis. Zostały one przekazane przez Sąd Najwyższy Prokuratorowi Generalnemu 23 czerwca, celem zajęcia stanowiska w terminie dwóch dni, a więc do końca dnia 25 czerwca 2025.

"Oba protesty zostały formalnie uznane przez Sąd Najwyższy za protesty wyborcze. Autorzy protestów załączyli materiały świadczące o możliwych nieprawidłowościach w procesie liczenia głosów. Ich zarzuty oparto na naukowo weryfikowalnej metodzie. Z uwagi na treść protestów wystąpiłem do SN z wnioskami o przeprowadzenie oględzin kart do głosowania w 1472 Obwodowych Komisjach Wyborczych. Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie protestu Krzysztofa Kontka wpłynęło do Sądu Najwyższego dziś o godz. 14:05, natomiast stanowisko dotyczące protestu Joanny Staniszkis – o godz. 15:19" – przekazał szef MS.

"Prokurator Generalny uznał za zasadną oraz wpływającą na wynik wyborów część zarzutów zawartych w przedmiotowych protestach – w zakresie dotyczącym nieprawidłowego ustalenia wyników głosowania przez obwodowe komisje wyborcze w Krakowie, Oleśnie, Mińsku Mazowieckim, Strzelcach Opolskich, Grudziądzu, Gdańsku, Kamiennej Górze, Bielsku-Białej oraz Mysiadle" – czytamy.

Coraz więcej śledztw

Bodnar poinformował też, że do 8 wzrosła liczba śledztw Prokuratur Okręgowych w sprawie nieprawidłowości wyborczych.

Chodzi o śledztwo Prokuratury Okręgowej Toruń – w sprawie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 25 w Grudziądzu. Drugie należy do Prokuratury Okręgowej Siedlce – w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Mińsku Mazowieckim.

