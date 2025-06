"To mu powiedziałem". Czarnek szczerze o relacjach z Nawrockim

Karol Nawrocki wciąż kompletuje swoją kancelarię. Dotychczas wiadomo, że szefem gabinetu przyszłego prezydenta będzie szef sztabu jego kampanii wyborczej Paweł Szefernaker. Z kolei rzecznikiem prasowym głowy państwa zostanie Rafał Leśkiewicz, dotychczasowy rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej. Większość nazwisk wciąż pozostaje jednak tajemnicą. Kto jeszcze znajdzie się zatem u boku prezydenta Nawrockiego? W przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia, że szefem Kancelarii Prezydenta RP zostanie były minister edukacji i nauki, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Sam zainteresowany nie wyklucza takiego scenariusza, jednak podkreśla, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Przemysław Czarnek: Będę jednym z najbliższych współpracowników prezydenta Nawrockiego

Czarnek odniósł się do sprawy na kanale "Otwarta Konserwa" w serwisie YouTube. Przy okazji zdradził, jakie relacje łączą go z prezydentem elektem.

– Mogę zapewnić co do jednego. Bez względu na to, czy będę w kancelarii prezydenta Nawrockiego, czy będę dalej w ławach opozycyjnych w Sejmie, to będę jednym z najbliższych współpracowników w ogóle pana prezydenta, bo się strasznie lubimy – oświadczył były minister.

Podkreślił, że między nim a Nawrockim jest chemia, że nadają na tych samych falach.

"Nie wyobrażam sobie tego"

Polityk przyznał jednocześnie, iż nie wyobraża sobie, żeby po kampanii wyborczej, w którą też włożył dużo pracy, nie wspierał prezydenta. – I to panu prezydentowi powiedziałem – dodał.

– Jaką podejmie decyzję – to jest jego sprawa. Bez względu na to, jaką podejmie, ja będę najbliższym współpracownikiem pana prezydenta, także z ław poselskich – podsumował Przemysław Czarnek.

