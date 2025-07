Pożar w metrze. Ratusz wskazuje, co było przyczyną

W nocy z poniedziałku na wtorek na stacji Racławicka wybuchł pożar, który zniszczył m.in. kable światłowodowe odpowiadające za komunikację. Akcja gaśnicza zaczęła się przed godz. 1:00. Brało w niej udział 16 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej i 45 strażaków. Z obiektu ewakuowano cztery osoby z personelu – nikt nie został ranny. Pożar kabli został całkowicie ugaszony, sytuacja jest opanowana. Obecnie trwa dogaszanie oraz oddymianie stacji metra.

O poranku nie kursowały pociągi linii M1 i M2. Tuż przed godz. 6:00 wznowiono ruch na linii M2. Pociągi jeżdżą z mniejszą częstotliwością, są odprawiane co około sześć minut. Natomiast pierwsza linia metra nadal nie kursuje na całej trasie.

Znamy wstępną przyczynę pożaru w metrze

W związku z pożarem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa.

– Wszystko wskazuje na to, że była to awaria techniczna, prawdopodobnie zwarcie. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich – poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową Monika Beuth, rzecznik stołecznego ratusza. Jak dodała, wszystkie służby pracują nad jak najszybszym przywróceniem ruchu pociągów metra. – Najwcześniej zostanie przywrócony ruch na trasie M1 w pętli Młociny – Dworzec Gdański – przekazała. Kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego odbędzie się o godz. 14:00.

W mediach zaczęły się już pojawiać doniesienia o możliwym sabotażu lub prowokacji. – Może to być przypadek, może to być wypadek związany z jakąś tam niedoskonałością maszyny, ale może to być prowokacja, dywersja, nie wykluczałbym tego. Żyjemy w takich czasach, a nie innych – mówił na antenie Radia Zet wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL

Komunikacja zastępcza zamiast metra

Warszawski Transport Publiczny wyznaczył zastępcze linie autobusowe i tramwajowe. "Na odcinku Metro Młociny – Os. Kabaty kursuje zastępcza linia autobusowa: Metro Młociny 17 – Kasprowicza – Sacharowa – Żeromskiego – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – Marszałkowska – Pl. Konstytucji – Waryńskiego – Batorego – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – Metro Wilanowska – Rolna – Harcerzy Rzeczypospolitej – Al. KEN – Os. Kabaty 06. Na odcinku Metro Młociny – Metro Wilanowska kursuje zastępcza linia tramwajowa: Metro Młociny – Al. gen. Marii Wittek – Marymoncka – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – Puławska – Metro Wilanowska 06" – podano w komunikacie.