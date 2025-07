"Zabrałem wnuczki, zaczęliśmy uciekać". Relacje mieszkańców płonącego budynku

Duży pożar wybuchł w czwartek wieczorem w budynku wielorodzinnym w Ząbkach pod Warszawą. Po godz. 21 Straż Pożarna podała, że ogień objął już trzy budynku przy gęsto zabudowanej ul. Powstańców. Z żywiołem walczy ponad 20 zastępów straży. Mieszkańcy płonących domów przyglądają się tragedii z bliska.

Dramatyczne relacje mieszkańców

Ogień pojawił się wieczorem na poddaszu jednego z budynków. Bardzo szybko objął dach. – Nagle zobaczyłem dym, zabrałem wnuczki i zaczęliśmy uciekać. Nie wiem, co teraz będzie, moje mieszkanie jest pod centrum pożaru. Wszystko zostało w mieszkaniu, dokumenty, dowód. Jestem załamany – powiedział reporterowi Wirtualnej Polski jeden z mieszkańców bloku.

– Dzisiaj wróciliśmy z wakacji. Straszny widok, zdążyliśmy zabrać tylko dokumenty i telefony. Jesteśmy przerażeni, bo strażacy przez kilkanaście minut nie mogli znaleźć hydrantu, służby nie mogły dojechać przez korek na rondzie. Nie wiemy co z nami będzie, na razie wszyscy mieszkańcy dostali propozycję schronu w szkole – mówi małżeństwo, które ma mieszkanie na dole płonącego budynku.

Jak przekazał polsatnews.pl mł. kpt. Jan Sobków z PSP w Wołominie, najpierw płomienie objęły obszar pod dachem, a później część mieszkań. – Na razie nie mamy informacji, czy źródło pożaru jest zlokalizowane – powiedział Sobków. Obecnie nie wiadomo, czy ktoś został ranny. "Potężny pożar w Ząbkach. Na miejscu działa 26 zastępów PSP i OSP – łącznie 60 strażaków, w tym 6 drabin mechanicznych, z których prowadzona jest akcja gaśnicza. W trybie alarmowym ściągane są jednostki z sąsiednich powiatów. Na miejsce jedzie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej" – napisał w serwisie Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy szefa MSWiA.

Jak poinformował na antenie Polsat News rzecznik KSP Karol Kierzkowski, zgłoszenie o pożarze służby otrzymały po godzinie 19. Pożar jest trudny do opanowania ze względu na to, że ogień pojawił się wysoko, na czwartej kondygnacji, a teren jest gęsto zabudowany, co utrudnia akcję służb.

"Policjanci zabezpieczają teren objęty pożarem, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim będącym tam osobom. Dbamy o płynność ruchu tak, aby służby ratownicze mogły szybko i sprawnie przemieszczać się w miejscu pożaru" – podała w komunikacie stołeczna Policja.