Rusza inicjatywa PiS ws. granicy. Padło nazwisko gościa

Od poniedziałku (7 lipca) na granicach z Niemcami oraz Litwą obowiązują czasowe kontrole. Funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję, Żandarmerię Wojskową i WOT, mogą zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy.

To odpowiedź rządu na kryzys migracyjny oraz działania niemieckich służb, które wypychają nielegalnych migrantów do naszego kraju. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, kontrole będą prowadzone przez 30 dni – do 5 sierpnia.

Kowalski: Bąkiewicz to wielki polski patriota

Do sytuacji na granicy odnieśli się politycy PiS podczas konferencji prasowej.

– Chciałbym podziękować bardzo serdecznie panu przewodniczącemu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Mariuszowi Błaszczakowi, bo dzięki jego uprzejmości Zespół Parlamentarny Ruch Obrony Granic w najbliższą środę 9 lipca o godzinie 16 spotka się z państwem, z Polakami, w sali kolumnowej, na spotkaniu m.in. z panem Robertem Bąkiewiczem, liderem tego ruchu oraz innymi polskimi patriotami – powiedział poseł Janusz Kowalski.

– Pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Ruchu Obrony Granic z udziałem Roberta Bąkiewicza, wielkiego polskiego patrioty – zaznaczył parlamentarzysta.

Błaszczak: Polskie służby nie otrzymały rozkazu ws. granic

Głos w sprawie sytuacji na granicy zabrał również szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

– Ten problem dotyczy przerzucania przez służby niemieckie migrantów na teren naszego kraju. Dania czy Luksemburg nie przyjmują tych migrantów przerzucanych przez Niemców, a służby polskie takiego rozkazu nie otrzymały – powiedział były szef MON.

– Wygląda na to, że przywrócenie kontroli po polskiej stronie nie będzie rozwiązywało tego zasadniczego problemu, z jakim mamy do czynienia, a więc z podrzucaniem nielegalnych migrantów przez służby niemieckie – dodał Błaszczak.

