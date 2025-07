Wody Polskie wykupują domy zagrożone zalaniem. Wpłynęły już 132 wnioski

Jak przekazuje Wirtualna Polska, do instytucji wpłynęły także zgłoszenia z Opolszczyzny, Lubuskiego i Małopolski.

Ograniczona pula środków

W ramach rządowego programu, poszkodowani przez powódź z września 2024 roku mogą ubiegać się o wykup ich zniszczonych domów i działek. Do dyspozycji Wód Polskich jest w tym roku 30 mln zł, a wnioski można składać do 1 października. Decyduje kolejność zgłoszeń.

– Jeśli środki się wyczerpią, oferta nie zostanie złożona, a wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Tworzona jest też lista rezerwowa – tłumaczy Karolina Gaweł, rzeczniczka Wód Polskich.

Program skierowany jest do właścicieli domów mieszkalnych zniszczonych przez powódź, które nadają się wyłącznie do rozbiórki. Dotyczy to osób fizycznych oraz gmin, będących właścicielami takich nieruchomości na dzień 13 września 2024 roku.

300 zidentyfikowanych nieruchomości

W pierwszym etapie (lata 2025–2026) priorytet mają działki znajdujące się w najbardziej dotkniętych terenach. – Zidentyfikowaliśmy blisko 300 takich nieruchomości – dodaje Gaweł. Z kolei burmistrz Kłodzka, Michał Piszko, potwierdza duże zainteresowanie programem, choć zastrzega, że udział w nim jest dobrowolny. – Oczywiście mogą się znaleźć osoby, które będą chciały zostać, z różnych – dla mnie niezrozumiałych – powodów – mówił.

W ubiegłym tygodniu spotkanie z urzędnikami Wód Polskich dla zainteresowanych wykupami działek zorganizowano w Kłodzku. – To jest bardzo dobry pomysł. Szkoda, że po powodzi w 1997 roku nie było tego typu działań. Na pewno te zagrożone miejsca trzeba zostawić rzece i cieszę się, że ten program w końcu ruszył. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będzie finansowanie tego programu, żeby te mieszkania, domy, skupiska ludzkie, które są najbliżej rzeki po prostu wykupić i oddać ten teren w przyszłości pod zalewanie – podkreślił burmistrz.

W szczególnych przypadkach, Wody Polskie mogą wykupić nieruchomość położoną na terenie, gdzie ryzyko wystąpienia powodzi wynosi co najmniej 10 proc., czyli raz na 10 lat – pod warunkiem zgody właściciela.

