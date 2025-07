Prezes Wód Polskich odwołana ze stanowiska

W komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Infrastruktury czytamy, że odwołanie Joanny Kopczyńskiej z funkcji prezesa Wód Polskich nastąpiło 7 lipca. Nie ujawniono powodów takiej decyzji.

– Tak, mogę potwierdzić, że taka informacja o odwołaniu pani prezes jest na stronach ministerstwa. Nic więcej na tą chwilę powiedzieć nie mogę – powiedziała w rozmowie z portalem Telewizji Republika Karolina Gaweł, rzecznik Wód Polskich.

Joanna Kopczyńska kierowała Wodami Polskimi od stycznia 2024 roku. Instytucja jest państwową osobą prawną, odpowiedzialną za gospodarowanie zasobami wodnymi, które są własnością Skarbu Państwa. Dotyczy to również kierowania pracą zbiorników retencyjnych oraz zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych.

Nadchodzą ulewy. Wody Polskie wydały komunikat

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu Wody Polskie wydały komunikat. "Zgodnie z wydanym przez IMGW-PIB komunikatem i ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi, w ciągu najbliższych dni w Polsce prognozowane są intensywne opady deszczu związane z układem niżowym, który znad rejonu Morza Śródziemnego przemieszcza się nad południowo-wschodnią Polskę i może utrzymywać się nad krajem przez kilka dni" – przekazały Wody Polskie.

"Należy spodziewać się gwałtownych wzrostów stanów wód, zwłaszcza w zlewniach górskich, wyżynnych i na terenach zurbanizowanych. Możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych, zwłaszcza w zlewniach górskich i wyżynnych oraz zurbanizowanych. Istnieje możliwość występowania lokalne podtopień i oraz wystąpienia powodzi błyskawicznych" – napisano.

Niż genueński nad Polską

Zdaniem synoptyków najbardziej zagrożone regiony to mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie oraz dolnośląskie. W tym tygodniu na południu Polski może spaść od 100 do nawet 200 mm deszczu w ciągu kilku dni, co odpowiada średniej dla całego sezonu letniego.

Niepokojąca sytuacja może wystąpić w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie we wrześniu ubiegłego roku wystąpiła powódź wywołana przez niż genueński, który właśnie nadciąga nad Polskę

