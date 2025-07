Współpraca Tuska z Nawrockim? Niepokojąca prognoza

O przyszłą współpracę premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego zapytano Polaków w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

Sondaż: Polacy nie wierzą we współpracę Tuska i Nawrockiego

Respondentom zadano pytanie, czy wierzą, że politycy ci będą współpracować w ważnych dla Polski sprawach.

Aż 69 ankietowanych nie wierzy w taką współpracę. Przeciwne zdanie wyraziło 31 proc. pytanych.

Badanie Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zostało wykonane w dniach 8-9 lipca na próbie 1085 osób.

"Najgorszy premier III RP"

Przy okazji publikacji tych mało optymistycznych wyników sondażu "SE" przypomina deklaracje zarówno Nawrockiego, jak i Tuska w tym zakresie.

Prezydent elekt w rozmowie z Wirtualną Polską przyznał, że uznaje Tuska za najgorszego premiera III RP. Jednocześnie podkreślił, że od prezydenta i premiera oczekuje się, aby wzajemne emocje względem siebie wygaszali w sprawach, które dla Polaków są najważniejsze. – Przy nich usiądę z Tuskiem do stołu – zadeklarował.

Wzajemną współpracę tam, gdzie to konieczne i możliwe zadeklarował również szef rządu. Tłumacząc, iż trudno z góry zakładać, jaka będzie postawa nowego prezydenta, oświadczył, że gdyby wykazał chęć współpracy, "będzie to pozytywne zaskoczenie, na które rząd odpowie z pełną otwartością". – Jeśli nie, nie ma już na co czekać. Ruszymy z robotą, bez względu na okoliczności, bo po to zostaliśmy wybrani – dodał Tusk.

Czytaj też:

"Haniebne i skandaliczne". Tusk atakuje NawrockiegoCzytaj też:

Czy Nawrocki uniknie błędów Dudy?Czytaj też:

Amerykanie naciskają na dymisję Tuska. Sensacyjne doniesienia