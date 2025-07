Polska 2050 oskarża Lewicę. Chodzi o lobby deweloperów

W biegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę mieszkaniową przygotowaną przez polityków Lewicy.

Oznacza to: nowe limity budżetowe na budownictwo społeczne – nawet do 45 mld zł na mieszkania na wynajem budowane przez samorządy; zakaz prywatyzacji mieszkań komunalnych i społecznych (w systemie TBS/SIM) przez 25 lat po ich wybudowaniu; całkowity zakaz prywatyzacji nowych mieszkań lokatorskich zbudowanych przez spółdzielnie; zwiększenie środków na rządowy program preferencyjnych kredytów dla TBS-ów, SIM-ów i spółdzielni mieszkaniowych; 10 proc. rocznego budżetu na budownictwo społeczne zabezpieczone na akademiki studenckie.

Koło Razem wstrzymało się od głosu

Nie obyło się bez kontrowersji. Jeszcze przed ostatecznym głosowaniem Sejm poparł poprawkę zgłoszoną przez klub Polska 2050. Wniosek przeszedł głosami Polski 2050, PiS i Konfederacji. Jak tłumaczył poseł partii Szymona Hołowni Kamil Wnuk, poprawka miała na celu umożliwienie instytucjonalnego dojścia do własności przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Dzięki tej zmianie będzie taka możliwość w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Najemca będzie mógł wystąpić do SIM z wnioskiem o zmianę dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.

"Na ostatniej prostej PiS, Konfederacja i PL2050 przegłosowały w ustawie mieszkaniowej możliwość prywatyzacji zasobu budowanego z publicznych pieniędzy. W związku z tym koło Razem wstrzymało się w głosowaniu nad całością ustawy" – oznajmił Adrian Zandberg, lider partii Razem.

Zgrzyt w koalicji

W środę doszło do kolejnych tarć w związku z ustawą, tym razem w Senacie. O sprawie poinformowała Polska 2050 na swoim oficjalnym profilu na portalu X.

"Potwierdzamy – deweloperzy lobbują w Senacie zniesienie obowiązku tworzenia miejsc parkingowych w ustawie mieszkaniowej. Zlobbować dała się Konfederacja, co nie dziwi. Zlobbować dała się też Lewica, co dziwi bardziej” – czytamy we wpisie.

"Żeby nie było wątpliwości: Polska 2050 zagłosuje konsekwentnie: za ludźmi i przeciw deweloperom" – podkreśla Polska 2050.

Jak puentują politycy ugrupowania: "Smutne, że minister z Lewicy przepycha prodeweloperskie i antyludzkie poprawki ręka w rękę z Panem Tetzlaffem – pomysłodawcą dopłat dla deweloperów".

Partia udostępniła również wpis ministra rozwoju i technologii Tomasza Lewandowskiego.

"Dziś miałem przyjemność przedstawić stanowisko rządu ws. nowelizacji ustawy o społ. formach rozwoju mieszkalnictwa. Komisje senackie zarekomendowały przywrócenie oryginalnego brzmienia projektu (w tym ograniczenia prywatyzacji mieszkań TBS/SIM i zmniejszenie do 15 proc. partycypacji)" – napisał polityk Lewicy.

