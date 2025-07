Migranci zatrzymani, przekazani SG. Prośba posła o bieżącą informację

"Stołeczni policjanci zatrzymali 45-letniego obywatela Litwy, który odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowanie nielegalnego przekraczania granicy oraz usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, z czego czerpał korzyści materialne" – czytamy na profilu w social mediach warszawskiej policji.

Imigranci przekazani Straży Granicznej

Policja zatrzymała także trzech cudzoziemców, których mężczyzna przewiózł do Warszawy z Białegostoku. To obywatele Etiopii i Erytrei. W toku śledztwa ustalono, że każdy z nich za przedostanie się przez granicę zapłacił nieznanej osobie 2000 dolarów.

"Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec obywatela Litwy tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności" – przekazała policja.

Zgodnie z procedurą nielegalni przybysze zostali przesłuchani, a następnie przekazani Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemców.

Prośba o najważniejszą informację

Poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa skierował pytanie do Rzecznika Prasowego Straży Granicznej, wskazując na potrzebę informowania na bieżąco co będzie się działo z nielegalnymi imigrantami z Etiopii i Erytrei zatrzymanymi przy tym Litwinie.

"Czy będzie tak, że trafią do ośrodka zamkniętego i z biegiem czasu zostaną puszczeni wolno ze zobowiązaniem do stawiennictwa co nigdy nie nastąpi" – napisał.

