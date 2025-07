Spotkanie Nawrocki-Tusk? "Jeżeli będzie taka wola z obu stron"

Poseł PiS i przyszły szef Gabinetu Prezydenta RP gościł w czwartek w Radiu ZET. Paweł Szefernaker mówił m.in. o kalendarzu Karola Nawrockiego, który jest obecnie przygotowywany. Zabrał głos ws. potencjalnego spotkania prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem.

Nawrocki spotka się z Tuskiem? Jest warunek

– Nawrocki jako prezydent elekt spotkał się z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, z marszałkiem Szymonem Hołownią, z liderem partii Razem Adrianem Zandbergiem, ze Sławomirem Mentzenem, liderem Konfederacji – powiedział Paweł Szefernaker w "Gościu Radia ZET". – Podaję pani przykłady polityków z różnych środowisk politycznych, z którymi spotyka się Karol Nawrocki jako prezydent elekt. Spotkał się także w Brukseli z szefem NATO – dodawał.

– Jest bardzo aktywny w tym czasie do zaprzysiężenia i będzie także aktywnym prezydentem – tego jestem pewien, ponieważ przygotowujemy kalendarz prezydenta na pierwsze tygodnie i będzie to bardzo aktywna prezydentura, wymagająca wobec rządu – zapowiedział.

Dopytywany o spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, przyznał, że w tym przypadku potrzebna jest "wola obu stron".

– Jeżeli będzie taka wola z obu stron. Pan prezydent, zanim doszło do spotkań czy z premierem Kosiniakiem-Kamyszem, czy z innymi politykami, to wcześniej była wyrażona taka wola z drugiej strony także – stwierdził.

Nowy prezydent. Są już ustawy na pierwsze dni

Szefernaker przekazał również, że ustawy na pierwsze dni prezydentury Karola Nawrockiego są już prawie gotowe.

– Od razu po zaprzysiężeniu pan prezydent będzie realizował to, o czym mówił w kampanii wyborczej. Bardzo mocno będzie stawiał na to, żeby przedstawiać opinii publicznej projekty ustaw. Mówił o tym w kampanii wyborczej, że pierwsza będzie ustawa o CPK. Będziemy przedstawiać kolejne ustawy tuż po zaprzysiężeniu, w kolejnych tygodniach – zapowiedział.

– Te ustawy, które będą w pierwszych dniach, tygodniach prezentowane, są napisane albo w tej chwili trwa końcowa praca nad projektami – zaznaczył.

Szefernaker: Sam Tusk dąży do obalenia swojego rządu

Przyszły szef Gabinetu Prezydenta RP był również dopytywany o plan Karola Nawrockiego wobec rządu Donalda Tuska, a konkretnie o to, czy będzie dążył do jego obalenia.

– Sam Donald Tusk dąży do obalenia swojego rządu – odpowiedział.

– Karol Nawrocki będzie wymagającym prezydentem wobec rządu. A jeżeli rząd nie będzie spełniał oczekiwań także we współpracy z prezydentem, to nie będzie miał szans współpracy i wtedy sam doprowadzi do swojego upadku – stwierdził.

– Wszystko w rękach rządu, który od półtora roku na razie nie udowadnia tego, że chce dobrze rządzić dla Polski. Wręcz przeciwnie, jest to najgorszy rząd w historii – dodał.

