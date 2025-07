Wesele z piekła rodem

Piję, piję, bo ja muszę,

bo jak piję, to mnie kłuje;

wtedy w piersi serce czuję,

strasznie wiele odgaduję:

tak po polsku coś miarkuję –

szumi las, huczy las:

has, has, has.

Chopin, gdyby jeszcze żył,

toby pił –

has, has, has,

szumi las, huczy las.

No jasne, szumi dokoła las, a czy to jawa czy sen, wiedziała jedynie ta "szlachta", która – jak to zgrabnie ujął jakiś czas temu Janusz Szpotański – "z Tuły i Kiachty na tankach przywiozła swój herb". Jak np. wsławiony w obławie augustowskiej Maksymilian Schnepf. Powymierali niestety bohaterowie tamtych dni, którzy to wespół w zespół z towarzyszami radzieckimi oczyścili naszą ziemię z polskiego, tfu, nacjonalizmu.