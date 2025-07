Makabryczna zbrodnia na Mazowszu. Zmiana zarzutów dla 60-letniego księdza

W czwartek w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie o palącym się mężczyźnie. Po przybyciu na miejsce znaleźli zwłoki ofiary. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Lasopole w gminie Chynów. Jak się okazało, sprawcą makabrycznego morderstwa był proboszcz parafii w Przypkach.

Mundurowi zatrzymali podejrzanego. Kapłan złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy. Jak powiedział, przyczyną zabójstwa była sprzeczka między nim a ofiarą. Śledczy wyjaśnili, że poszkodowany podpisał wcześniej umowę darowizny nieruchomości na rzecz księdza. W zamian proboszcz miał zapewnić bezdomnemu mężczyźnie lokum. Kłótnia rozgorzała z powodu miejsca, w jakie miałby udać się 68-latek. – Zeznał, że jechali samochodem drogą przez pola i się kłócili. Kiedy sprzeczka eskalowała, duchowny wyjął siekierę i uderzył nią w głowę znajomego, a następnie go podpalił, gdy ten jeszcze żył, po czym odjechał – przekazała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź.

W ocenie biegłego do śmierci mężczyzny przyczyniły się oparzenia obejmujące 80 proc. powierzchni ciała. Zmarły posiadał także obrażenia głowy powstałe od ciężkiego narzędzia o zaostrzonej krawędzi, które również mogły przyczynić się do zgonu.

Prokuratura o zmianie zarzutów

W sobotę w rozmowie z Wirtualną Polską prokurator Aneta Góźdź poinformowała, że "czynności w prokuraturze trwają, w tej chwili podejrzany składa wyjaśnienia". Wcześniej radomska prokuratura zmieniła zarzut dla 60-letniego księdza – z zabójstwa na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o areszt dla proboszcza. Podejrzanemu grozi kara od 15 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.

Abp Galbas: Jestem zdruzgotany

"Jestem przybity i zdruzgotany wiadomością, że jeden z moich księży brutalnie zamordował człowieka – ubogiego i bezdomnego" – napisał w oświadczeniu abp Adrian Galbas, metropolita warszawski.

"Wszystkich księży Archidiecezji Warszawskiej proszę, aby już dziś podjęli osobistą pokutę i modlitwę ekspiacyjną. W najbliższą niedzielę uczyńmy to wspólnie – po każdej Mszy Świętej w całej Archidiecezji. Krew zamordowanego brata woła do Boga. My błagajmy Boga o przebaczenie – i błagajmy o przebaczenie ludzi. Ja sam o to błagam. Módlmy się także za śp. pana Anatola i za jego najbliższych" – dodał hierarcha.

Arcybiskup zapewnił o współpracy archidiecezji z prokuraturą w celu wyjaśnienia sprawy. Zostaną również podjęte wszystkie konieczne procedury kanoniczne.