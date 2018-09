Wizyta w szpitalu poprawia sondaże? Schetyna tłumaczy, czemu przegrywa z Kaczyńskim

– Jarosław Kaczyński jest chory i było dużo współczucia dla niego. Był w szpitalu i dlatego poprawił sobie sondaże – stwierdził lider Platformy Obywatelskiej podczas rozmowy w radiu RMF FM.

Schetyna ocenił, że fakt iż tak wiele osób mu nie ufa, nie jest niczym dziwnym. Jako lider opozycji wywołuje wiele emocji. W tym również te negatywne. – Ja to rozumiem i wiem, że to jest część takiej pracy – podkreślił polityk.

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek wskazał, że Donald Tusk w przeszłości nie miał takich problemów.

– Z Tuskiem było różnie w różnych momentach. Był taki czas, że go lubili, a był taki czas, że go wysyłano do Brukseli – ripostował lider PO.