Jest termin spotkania Duda-Hołownia. Wśród tematów słowa o "zamachu stanu"

W poniedziałek wieczorem odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Kancelaria głowy państwa przekazała, że omówionych będzie kilka kwestii, w tym głośne słowa Hołowni o propozycji "zamachu stanu".

Spotkanie Duda – Hołownia

Marszałek Sejmu oznajmił: "wielokrotnie proponowano mi, czy sugerowano mi, czy rozpytywano, czy jestem gotowy przeprowadzić zamachu stanu".

Jeszcze w trakcie rozmowy – było to w Polsat News – Hołownia zaczął wycofywać się ze swoim słów. Później tłumaczył, że nie miał na myśli "zamachu stanu" w sensie prawnym, a sformułowania użył w znaczeniu "publicystycznym". Prokuratura zapowiedziała, że przesłucha polityka w tej sprawie.

W reakcji prezydent Andrzej Duda polecił szefowej swojej kancelarii pilny kontakt z Hołownią. Szefowa Kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała 27 lipca, że w dzień wręczenia nominacji nowym ministrom prezydent i marszałek umówili się na spotkanie, które odbędzie się na początku sierpnia.

"Zamach stanu"? Lider Polski 2050 nie wymienił nazwisk

Przypomnijmy, że w Polsacie na słowa Hołowni prowadzący Marcin Fijołek zareagował pytaniem o konkretne nazwiska, jednak polityk nie wskazał nikogo konkretnego.

– Nazwiska, panie marszałku, to jest poważna sprawa – powiedział dziennikarz. – Przyjdzie czas, że będziemy o tym rozmawiać – oznajmił lider Polski 2050. – Zamachu stanu ze mną się nie zrobi. (...) Ja to nazywam zamachem stanu. To prawdopodobnie nie wypełnia kryteriów prawnych zamachu stanu, ale ja mówię o zamachu stanu, mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: no nie podoba mi się ten prezydent, to może ja go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były sugestie – dodał.

