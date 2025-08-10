„Do Rzeczy” nr 33: Król Bliskiego Wschodu. Mimo oskarżeń o ludobójstwo, Beniamin Netanjahu buduje Wielki Izrael 

– Kto stanowi ideologiczne zaplecze rządów premiera Beniamina Netanjahu? – rozważa redaktor naczelny tygodnika “Do Rzeczy” Paweł Lisicki w swojej nowej książce „Mesjasz i Trzecia Świątynia. Herezja chrześcijańskiego syjonizmu, jej wyznawcy i ich wojny”, której fragment publikujemy.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Kontekst, w jakim urzędowanie rozpoczyna Karol Nawrocki, daje mu duże możliwości wyrobienia sobie mocnej pozycji. Wszak jest w tej chwili najmocniejszym instytucjonalnym przedstawicielem opozycji w Polsce. Jednak prawdziwy test nowej prezydentury nadejdzie wraz z – prawdopodobną – zmianą władzy – stwierdza Łukasz Warzecha w artykule “Pierwsza runda Nawrockiego”.

– „Vinci 2” pokazuje, jak niewiele Machulskiego zostało dziś w Machulskim. Szkoda, bo jest za czym tęsknić – zauważa Piotr Gociek w tekście “Lepiej już było”.

– W Polsce Tuska pod auspicjami Brukseli niszczona jest demokracja – alarmuje europoseł hiszpańskiej partii Vox, Hermann Tertsch, stojący na czele niedawnej delegacji do Warszawy Komitetu na rzecz Poszanowania Wolności i Demokracji („Komitet Tarcza Wolności”), w rozmowie z Olivierem Baultem.

– Tajna jednostka japońskiej armii prowadziła w trakcie drugiej wojny światowej bestialskie eksperymenty na ludziach. Po 1945 r. Amerykanie zrobili wiele, by ci mordercy w lekarskich kitlach nie ponieśli kary – zauważa Piotr Włoczyk w artykule “Zbrodniarze z Jednostki 731”.

– Rosjanie kontynuują masowe bombardowania ukraińskich miast na terenie całego kraju. Jak z tym zagrożeniem radzą sobie cywile? – pisze ze Lwowa Maciej Pieczyński w tekście “Przyzwyczajeni do wojny”.

W najnowszym numerze również wstrząsający fotoreportaż ze Strefy Gazy.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 11 sierpnia 2025 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.