Bomba w przesyłce kurierskiej. Ukraince grozi do 8 lat więzienia

Kobieta jest podejrzana o współudział w sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji.

Ukrainka zamieszana w sabotaż

Sprawa dotyczy przesyłki nadanej w lipcu 2024 roku przez firmę kurierską, w której ukryto materiały wybuchowe tworzące tzw. bombę kumulacyjną. W paczce znaleziono nitroglikol, wojskowe zapalniki elektryczne, urządzenie inicjujące, metalowy termos z wkładką kumulacyjną oraz sproszkowane aluminium. Paczka została zabezpieczona w magazynach na terenie województwa łódzkiego, zanim zdołała wyrządzić jakiekolwiek szkody. Według śledczych, Kristina S. działała wspólnie z trzema innymi osobami – obywatelem Ukrainy i dwoma obywatelami Federacji Rosyjskiej. Wobec dwóch z nich zastosowano tymczasowy areszt, a dalsze czynności wobec pozostałych sprawców nadal trwają.

Jak przekazał za pośrednictwem portalu X rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, "śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem wydziału zamiejscowego Prokuratur Krajowej w Katowicach zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko Ukraince, której zarzucono popełnienie przestępstwa współudziału w sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji".

Kolejny ukraiński incydent w Polsce

Media coraz częściej informują o incydentach z udziałem obywateli Ukrainy oraz Białorusi na terenie Polski. W ostatnią sobotę na warszawskim Stadionie Narodowym odbył się koncert popularnego na Ukrainie, Białorusi oraz w Rosji muzyka, Maxa Korża, podczas którego grupa Ukraińców promowała banderowską symbolikę. "Policjanci ustalają wszystkie istotne szczegóły oraz osoby odpowiedzialne za pojawienie się na stadionie haseł mogących wyczerpywać znamiona czynu zabronionego. Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy został już przesłany do prokuratury celem oceny prawno-karnej" – przekazała stołeczna policja w oświadczeniu opublikowanym na portalu X.

Funkcjonariusze potwierdzili także, że podczas wydarzenia zatrzymano 109 osób z powodu różnych wykroczeń i przestępstw. Dotyczy to między innymi posiadania narkotyków, naruszenia nietykalności cielesnej ochrony, wnoszenia i posiadania materiałów pirotechnicznych oraz nielegalnego wejścia na teren imprezy masowej.

