Sikorski o zachowaniu Trumpa: Media rosyjskie są w euforii

W piątek prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, spotkali się w amerykańskiej bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Było to pierwsze bezpośrednie spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej od początku agresji Moskwy na Ukrainę, która trwa od 24 lutego 2022 r.

Szczyt zakończył się bez przełomu w sprawie rozwiązania tego najbardziej krwawego konfliktu w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r. Trump i Putin wystąpili na konferencji prasowej, na której nie było mowy ani o zawieszeniu broni, ani jakimkolwiek porozumieniu dającym szansę na szybkie przerwanie działań zbrojnych.

Szczyt na Alasce. Sikorski krytycznie o gestach Trumpa wobec Putina

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski komentował w sobotę w TVN24 gesty, jakie miały miejsce w czasie spotkania na Alasce, jak na przykład oklaski Trumpa, gdy czekał na Putina na płycie lotniska czy wspólna podróż limuzyną amerykańskiego prezydenta.

– Mowa ciała ma znaczenie i prezydent Trump już zdaje się jest za to krytykowany w Stanach Zjednoczonych, natomiast media rosyjskie są w euforii – ocenił Sikorski.

Szef MSZ: Czasami płaci się za to jakąś cenę

Zapytany, co Zachód, USA, Polska i Ukraina zyskały na tym spotkaniu, szef MSZ odparł, że "zawsze lepiej rozmawiać". – W dyplomacji rywalowi, czy konkurentowi, czy przeciwnikowi zawsze trzeba dawać to, co Amerykanie nazywają off-ramp, czyli szansę na zejście ze złej drogi. I za to czasami się płaci jakąś cenę – stwierdził.

– Pochlebstwo czy uśmiech nic nie kosztują, tylko jednocześnie muszą pracować profesjonalne sztaby, które te intencje liderów przekują w spisane ustalenia, a tego na razie nie mamy – przekonywał szef polskiej dyplomacji.

Czytaj też:

Nawrocki ostrzegł Trumpa. Rzecznik prezydenta ujawnia