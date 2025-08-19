Nawrocki spełnia obietnicę. Podał datę i godzinę
Kraj

Nawrocki spełnia obietnicę. Podał datę i godzinę

Dodano: 
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Źródło: PAP / Albert Zawada
Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na 27 sierpnia na godz. 9.

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował na X, że postanowienie Prezydenta RP przekazał Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przedmiotem obrad Rady Gabinetowej będzie omówienie:

stanu budżetu państwa i sytuacji finansów publicznych;

postępów i planów Rady Ministrów dotyczących realizacji inwestycji rozwojowych, w szczególności:

a) budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego,

b) budowy elektrowni jądrowych;

planowanych przez Radę Ministrów działań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście umowy handlowej Unia Europejska–Mercosur oraz porozumienia handlowego pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą dotyczącego produktów rolnych i żywności.

Expose Nawrockiego. Zapowiedź posiedzenia

O planach zwołania Rady Gabinetowej prezydent mówił w swoim orędziu wygłoszonym do Zgromadzenia Narodowego po zaprzysiężeniu 6 sierpnia. – Chciałem serdecznie już dzisiaj zaprosić na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu – oświadczył Karol Nawrocki, zwracając się bezpośrednio do obecnego na sali premiera Donalda Tuska.

– Będę chciał z polskim rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych, o najważniejszych inwestycjach, które przed nami, a także o stanie finansów publicznych – przekazał.

– Panie premierze, czuję się zobowiązany jako prezydent Polski, mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego – powiedział Nawrocki do Tuska. Ocenił, że dalej tak rządzić nie można i że coś musi się zmienić.

Dotychczas doszło już do bezpośredniej rozmowy z Pałacu Prezydenckim prezydenta i premiera. Spotkanie odbyło się na wniosek Donalda Tuska.

Opracowała: Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska
Źródło: Prezydent.pl / X
