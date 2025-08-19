Nawrocki spełnia obietnicę. Podał datę i godzinę

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował na X, że postanowienie Prezydenta RP przekazał Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przedmiotem obrad Rady Gabinetowej będzie omówienie:

stanu budżetu państwa i sytuacji finansów publicznych;

postępów i planów Rady Ministrów dotyczących realizacji inwestycji rozwojowych, w szczególności:

a) budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego,

b) budowy elektrowni jądrowych;

planowanych przez Radę Ministrów działań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście umowy handlowej Unia Europejska–Mercosur oraz porozumienia handlowego pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą dotyczącego produktów rolnych i żywności.

Expose Nawrockiego. Zapowiedź posiedzenia

O planach zwołania Rady Gabinetowej prezydent mówił w swoim orędziu wygłoszonym do Zgromadzenia Narodowego po zaprzysiężeniu 6 sierpnia. – Chciałem serdecznie już dzisiaj zaprosić na posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu – oświadczył Karol Nawrocki, zwracając się bezpośrednio do obecnego na sali premiera Donalda Tuska.

– Będę chciał z polskim rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych, o najważniejszych inwestycjach, które przed nami, a także o stanie finansów publicznych – przekazał.

– Panie premierze, czuję się zobowiązany jako prezydent Polski, mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego – powiedział Nawrocki do Tuska. Ocenił, że dalej tak rządzić nie można i że coś musi się zmienić.

Dotychczas doszło już do bezpośredniej rozmowy z Pałacu Prezydenckim prezydenta i premiera. Spotkanie odbyło się na wniosek Donalda Tuska.

Czytaj też:

"Czaputowicz nie uczestniczył w rozmowach". Mocna odpowiedź rzecznika prezydentaCzytaj też:

Współpraca prezydenta z rządem? Takiej odpowiedzi udzielili Polacy