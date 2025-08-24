Ważna wizyta premiera Kanady w Polsce. Spotka się z Karolem Nawrockim

Jak podało Radio-Canada, decyzja ta ma podkreślić rosnące znaczenie strategicznej współpracy Warszawy i Ottawy w zakresie obronności.

Wspólne inwestycje w bezpieczeństwo

Podczas wizyty Carney spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, jak również z premierem Donaldem Tuskiem, by omówić kwestie bezpieczeństwa i dalszego pogłębiania współpracy w zakresie obrony, energetyki i przemysłu. Towarzyszyć mu będą m.in. minister obrony David McGuinty oraz minister przemysłu Melanie Joly, co wskazuje na wysoką rangę wizyty i jej silne ukierunkowanie na tematy militarne.

Kanada, która w czerwcu podpisała z Unią Europejską umowę o współpracy w obronności, planuje skorzystać z programów ReArm Europe oraz SAFE o wartości 150 mld euro, umożliwiających wspólne inwestycje w produkcję i zakup broni. Ottawa chce również zmniejszyć zależność od dostaw z USA poprzez rozwój partnerstw z europejskimi sojusznikami, w tym z Polską.

Szkolenia żołnierzy

Ważnym elementem polsko-kanadyjskich relacji pozostaje także współpraca przy szkoleniach ukraińskich żołnierzy. Od 2015 roku, w ramach operacji UNIFIER, kanadyjscy instruktorzy przeszkolili już ponad 45 tysięcy wojskowych walczących na froncie. – W miarę jak świat staje się coraz bardziej niebezpieczny i podzielony, Kanada koncentruje się na wzmacnianiu i dywersyfikacji swoich partnerstw w handlu, energetyce i przede wszystkim obronie. Razem z naszymi sojusznikami zwiększymy bezpieczeństwo i stabilność po obu stronach Atlantyku – podkreślił premier Kanady w komunikacie opublikowanym przed wizytą.

MSPO, jedno z największych wydarzeń branży obronnej i bezpieczeństwa na świecie, odbywa się co roku w Kielcach, gromadząc setki wystawców i ekspertów z całego świata. Wiodąca rola Polski i Kanady w 2026 roku ma być manifestacją wspólnej determinacji w umacnianiu bezpieczeństwa w regionie oraz promocji innowacyjnych technologii obronnych.

