Prezydent spotkał się z premierem Kanady. Czego dotyczyły rozmowy?

"Rozmowy dotyczyły relacji dwustronnych, w tym współpracy politycznej, gospodarczej, także w obszarze energetyki oraz współpracy militarnej. Poruszono również temat mieszkającej w Kanadzie ponad milionowej Polonii oraz omówiono aktualną sytuację międzynarodową – w tym kwestie związane z Ukrainą i rozmowami pokojowymi" – przekazała Kancelaria Prezydenta RP.

Była to pierwsza wizyta w Polsce Marka Carney’a, który w marcu tego roku stanął na czele kanadyjskiego rządu.

Premier Kanady spotkał się też z Donaldem Tuskiem

Wcześniej, w poniedziałek, premier Kanady spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Szef polskiego rządu poinformował następnie na wspólnej konferencji prasowej, Po rozmowie Donald Tusk podkreślił, że oba kraje pogłębiają współpracę strategiczną i że wkrótce "polsko-kanadyjskie relacje zostaną podniesione do poziomu partnerstwa strategicznego".

Szef rządu mówił też, że oba kraje są zaangażowane w utrzymaniu możliwie bliskich kontaktów transatlantyckich. – Dla nas współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, całą Unią Europejską, Polską, pomoc dla Ukrainy, stanowcza polityka wobec agresorów to wszystko ma wciąż ten sam głęboki sens. Możemy dzisiaj obaj potwierdzić dalszą pomoc Kanady, Polski i naszych partnerów europejskich dla Ukrainy w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji i pomoc po zakończeniu wojny – dodał.

Powtórzył, że Polska nie zamierza wysłać żołnierzy na misję do Ukrainy po zakończeniu wojny, ale "będzie odpowiedzialna za logistyczną organizację pomocy dla Ukrainy, a także za ochronę granicy europejsko-rosyjskiej i europejsko-białoruskiej".

Spotkanie z premierem Kanady dotyczyło też m.in. współpracy gospodarczej oraz energetycznej. Przypomniał, że z poprzednikiem Carneya, Justinem Trudeau rozmawiał o współpracy w obszarze SMR (małych reaktorów jądrowych) i nuklearnej współpracy.

Szef MON rozmawiał z kanadyjskim odpowiednikiem

Z kolei wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, spotkał się w poniedziałek w Warszawie z kanadyjskim ministrem obrony Davidem J. McGuinty'm. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował m.in., że Kanada przyjęła jego zaproszenie i będzie wiodącym partnerem na targach przemysłu obronnego w Kielcach w 2026 roku.

