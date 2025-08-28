Zełenski podziękował Nawrockiemu

Do Belwederu, na zaproszenie prezydenta RP Karola Nawrockiego, przybyli prezydenci Litwy Gitanas Nausėda, Estonii Alar Karis, Łotwy Edgars Rinkēvičs oraz premier Danii Mette Frederiksen.

Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego oraz kwestie rosyjskiej agresji na Ukrainę i stan rozmów pokojowych toczonych pod przewodnictwem prezydenta Donalda Trumpa. Prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie uczestniczył w telekonferencji organizowanej przez przywódcę Stanów Zjednoczonych z udziałem liderów państw europejskich oraz Sekretarza Generalnego NATO. Przywódcy wzięli również udział w telekonferencji z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Zełenski: Nasz głos musi być słyszany w USA

Zełenski opublikował wpis. "Dziękuję Karolowi Nawrockiemu za zorganizowanie ważnego spotkania. Była to cenna okazja do uzgodnienia naszych stanowisk przed ważnymi wydarzeniami dyplomatycznymi. Dziękuję również za słowa wsparcia i szczere kondolencje po wczorajszym ataku rosyjskim na Kijów. Jesteśmy również głęboko zasmuceni informacją o katastrofie myśliwca F-16, w której zginął polski pilot. Nasze serca są z rodziną i bliskimi. Nasza siła tkwi w jedności. Dobrze wiedzieć, że nasze stanowisko jest jednomyślne: potrzeba większej presji na Rosję, aby zaprowadzić pokój. Sankcje są dotkliwe i muszą pozostać aktualne. Odmowa Moskwy zaangażowania się w format spotkań przywódców musi spotkać się z konkretnymi decyzjami. Niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymywali stałą koordynację i ściśle współpracowali, aby zapewnić, że zjednoczone stanowisko Europy będzie wyraźnie słyszane w Waszyngtonie" – napisał w serwisie X.

Rozmowy z liderami państw regionu stanowią przygotowanie do przyszłotygodniowej wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.

Czytaj też:

Wyraźna zmiana nastrojów wśród Polaków. Chodzi o wojnę na Ukrainie