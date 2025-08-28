Wyraźna zmiana nastrojów wśród Polaków. Chodzi o wojnę na Ukrainie

Tak wynika z najnowszego badania Horyzont 2025, przeprowadzonego przez pracownię IBRiS, opublikowanego na portalu Interia.pl.

Ponad połowa mówi wyraźne NIE dalszej wojnie

Z sondażu wynika, że 56 proc. badanych opowiada się za szybkim zakończeniem konfliktu, nawet kosztem ustępstw Kijowa. 27 proc. sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu, a 17 proc. nie ma zdania. – Od paru lat widać wzbierającą falę zmęczenia Polaków wojną. W 2022 roku podobnie myślało około 20 proc. badanych, w 2023 roku ponad 30 proc., rok później ponad 40 proc., a dziś to już 56 proc. – komentuje Marcin Duma, prezes IBRiS. Badanie pokazuje również rosnące poparcie dla działań prezydenta USA Donalda Trumpa w kontekście konfliktu. 67 proc. Polaków popiera jego inicjatywy na rzecz pokoju, choć jednocześnie tylko około 30 proc. deklaruje wobec niego zaufanie.

Według Dumy, nastroje te wynikają z coraz większego zmęczenia wojną i jej skutkami dla codziennego życia. Rosnące ceny, inflacja i niepewność gospodarcza są w oczach wielu Polaków bezpośrednio związane z trwającym konfliktem. – Polacy liczą, że po zakończeniu wojny sytuacja gospodarcza wróci do stanu sprzed jej wybuchu. Stąd tak silne oczekiwanie pokoju – niezależnie od tego, jak zostanie osiągnięty – podsumowuje Duma.

Nawrocki zwołuje szczyt z udziałem Zełenskiego

Tymczasem w czwartek w Warszawie odbędą się konsultacje liderów państw regionu Morza Bałtyckiego, w których udział wezmą prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii oraz premier Danii. Spotkanie organizuje prezydent Polski Karol Nawrocki i ma ono przygotować grunt pod jego planowaną wizytę w Waszyngtonie. Głównym tematem rozmów będzie sytuacja na Ukrainie oraz wysiłki zmierzające do osiągnięcia pokoju. Politycy omówią stan negocjacji pokojowych prowadzonych pod przewodnictwem prezydenta USA Donalda Trumpa, możliwe scenariusze zawieszenia broni oraz działania, które mogłyby przyczynić się do zakończenia konfliktu.

Do konsultacji – w formie wideokonferencji – dołączy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, aby przedstawić perspektywę swojego kraju na rozmowy pokojowe i aktualną sytuację na froncie. Jak zaznaczył szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, obecność Zełenskiego jest "wskazana", aby lepiej poznać stanowisko Ukrainy i wspólnie szukać dróg do trwałego pokoju. Dodatkowo Karol Nawrocki w piątek i sobotę planuje rozmowy z prezydent Mołdawii Maią Sandu oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

