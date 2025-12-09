Niepokojące zbliżenie Indii i Rosji. Media donoszą o tajnych rozmowach

Współpraca obronna między Indiami a Rosją wchodzi w najbardziej intensywną fazę od lat. Jak ustaliła agencja Reuters, pod koniec października 2025 roku do Moskwy przyleciała delegacja najwyższych przedstawicieli indyjskiego przemysłu zbrojeniowego – pierwsza taka misja od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Spotkania, utrzymywane w ścisłej tajemnicy, odbyły się tuż przed grudniową wizytą prezydenta Władimira Putina w New Delhi.

Chodzi o osłabianie zachodnich sankcji

Według źródeł Reutersa w rozmowach uczestniczyło co najmniej sześciu dyrektorów największych indyjskich firm obronnych. Omawiano przede wszystkim dostawy części do uzbrojenia pochodzenia rosyjskiego, w tym kluczowych podzespołów do myśliwców MiG-29 oraz systemów obrony powietrznej. Rosja zaproponowała też utworzenie zakładów produkcyjnych w Indiach, które mogłyby zaopatrywać zarówno armię państwa, jak i dostarczać komponenty z powrotem do Rosji, osłabiając skuteczność zachodnich sankcji.

Władze w New Delhi, jak podkreśla Reuters, chcą przekształcić relację z Moskwą z układu „dostawca–odbiorca” w pełnoprawne partnerstwo technologiczne. Wpisuje się to w strategię samowystarczalności obronnej Indii, które starają się rozwijać własną bazę produkcyjną oraz kompetencje w zakresie badań i rozwoju.

Rosja i Indie zacieśniają współpracę także na morzu

Kluczowym elementem pogłębiającej się współpracy jest ogłoszona kilka dni temu decyzja o dzierżawie przez Indie drugiego rosyjskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym. Jak informuje Bloomberg, po niemal dziesięcioletnich negocjacjach obie strony osiągnęły porozumienie: Nowe Delhi zapłaci 2 miliardy dolarów za dziesięcioletnią dzierżawę jednostki, wraz z pełnym wsparciem technicznym.

Okręt, zdolny do przenoszenia pocisków jądrowych, zgodnie z umową nie może być wykorzystywany w czasie wojny. Jego głównym zadaniem ma być szkolenie indyjskich marynarzy i budowanie kompetencji operacyjnych niezbędnych do rozwijania krajowej floty atomowych okrętów podwodnych. Indie posiadają już dwie takie jednostki, jednak rosyjski okręt ma być większy i bardziej zaawansowany. Posiadanie zdolności do prowadzenia działań nuklearnych z lądu, powietrza i morza pozwoli Indiom w pełni ukształtować własną triadę. Władze w Nowym Delhi oczekują, że okręt zostanie dostarczony w ciągu dwóch lat, choć ze względu na złożoność projektu termin może ulec opóźnieniu. Indie dzierżawiły już wcześniej rosyjski okręt podwodny, zwrócony w 2021 roku.

