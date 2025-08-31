Niezłomny apostoł wiatraków

Jednak, dokładnie tak jak przewidywałem, nie miał nic do powiedzenia. Starcie z prezydentem przegrał z kretesem.

Donald Tusk pozostaje mentalnie więźniem czasu, kiedy z tego typu konfrontacji w latach 2007–2010 – wówczas głową państwa był śp. Lech Kaczyński – wychodził zwycięsko. Wtedy dysponował jednak praktycznie monopolem medialnym. Teraz wszystko się zmieniło. Propagandowy przekaz PO dociera tylko do części elektoratu. Poza tym inaczej niż w latach 2007–2010 to obecny prezydent ma większy i silniejszy mandat demokratyczny niż premier.