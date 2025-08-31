Hołownia zachowa fotel marszałka? Dwaj Panowie G: Trwają pertraktacje

Na przykład wojna Szymona Hołowni z Włodkiem Sweterkiem Czarzastym o fotel marszałka Sejmu. Wielka bitwa odbędzie się jesienią, na razie słyszymy, że trwają ciche pertraktacje Szymka w sprawie jednorazowej większości, która go ocali. I nie mamy powodów, by sądzić, że się nie powiodą.

Po rekonstrukcji burza trwa w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie nowym szefem jest Stefan Krajewski, ale tak naprawdę za sznurki pociąga zza kulis weteran Marek Sawicki. Efekt jest taki, że jest czystka. Co ciekawe, jej ofiarą padają nie tylko ludzie związani z PeŁo, lecz także peezelowcy. To znaczy niewłaściwi peezelowcy. To znaczy ci związani z poprzednim ministrem.