Tusk i von der Leyen spotkają się na granicy Polski z Białorusią

Jak informuje Kancelaria Premiera, spotkanie Tuska i von der Leyen rozpocznie się w niedzielę o godzinie 9:45 w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Krynkach (woj. podlaskie), gdzie odbędzie się odprawa z kadrą dowódczą Straży Granicznej i Wojska Polskiego oraz spotkanie delegacji.

Następnie zaplanowano wizytację miejsca składowania elementów "Tarczy Wschód" w Krynkach. Szef rządu i przewodnicząca Komisji Europejskiej obejrzą też zmodernizowaną zaporę na granicy Polski i Białorusi.

Tusk i von der Leyen na granicy polsko-białoruskiej. Zapowiedź wizyty

"Głównym tematem rozmów będzie obronność i bezpieczeństwo, w tym ochrona granicy wschodniej UE oraz program SAFE. Premier Donald Tusk i Ursula von der Leyen omówią także proces pokojowy i gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa oraz programy unijne, które mają zwiększyć europejskie zdolności obronne" – czytamy w komunikacie KPRM.

Zgodnie z harmonogramem wizyty, o godzinie 11:15 przy zaporze na granicy w pobliżu miejscowości Ozierany Małe Tusk i von der Leyen wygłoszą oświadczenia dla mediów.

Przewodnicząca KE odwiedzi Polskę w ramach wizyt składanych w siedmiu państwach członkowskich, które leżą na wschodniej granicy Unii Europejskiej – podaje Centrum Informacyjne Rządu.