"Dziś jestem równie dumny z Polaków jak wtedy". Tusk zamieścił nagranie

31 sierpnia 1980 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisano tzw. Porozumienia Sierpniowe. Władza ludowa zgodziła się na niezależne, samorządne związki zawodowe.

– Kiedy 45 lat temu, wychodząc ze Stoczni Gdańskiej po zwycięskim wielkim strajku, krzyczeliśmy "Solidarność" i "Lech Wałęsa", nie wiedzieliśmy jeszcze, że za chwilę w każdym zakątku świata rozlegać się będą te słowa. Jakże byliśmy dumni z tego, że dzięki Polsce Solidarność stała się jedną z fundamentalnych wartości całego Zachodu. Obok wolności, równości i szacunku wobec każdego człowieka – powiedział Tusk w nagraniu opublikowanym w niedzielę w serwisie X.

Podkreślił, że "Solidarność nie była wówczas hasłem, tylko czymś, co naprawdę połączyło Polaków, całe narody i ich liderów". – To był prawdziwy cud, że tak samo myśleli wtedy gdański stoczniowiec, papież i prezydent Stanów Zjednoczonych. Wszyscy dobrze wiedzieliśmy wtedy, czym różni się wschód od zachodu, wolność od zniewolenia, rozróżnialiśmy bezbłędnie prawdę od kłamstwa, przyzwoitość od podłości – stwierdził.

Dodał, że "Solidarność stała się fundamentem naszej niepodległości i początkiem drogi do wielkości i potęgi Polski".

Tusk: To my ponownie pokazaliśmy światu, co znaczy Solidarność

Premier oświadczył, że "dziś jest równie dumny z Polaków jak wtedy". – To my ponownie pokazaliśmy światu, co znaczy Solidarność, kiedy to samo imperium zła, które wtedy dławiło naszą wolność, napadło na Ukrainę – stwierdził. Według niego "w tych trudnych czasach w Polsce jest nas wciąż wystarczająco wielu, aby obronić naszą wolność i budować naszą przyszłość".

– Nie ma wolności bez Solidarności. I nie ma Solidarności bez miłości. To wciąż aktualna i ważna lekcja dla nas, Polaków, ale też dla całego świata. Wszyscy ludzie dobrej woli tę polską lekcję powinni już zawsze pamiętać – zakończył Tusk.

W niedzielę przypada Dzień Solidarności i Wolności – święto upamiętniające wydarzenia Sierpnia '80 oraz narodziny "Solidarności".

