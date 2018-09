"Zdrajcy", "wrogowie Polski", "zmieciemy was". Awantura na spotkaniu lidera PSL

Nad budynkiem, przed którym lider PSL spotkał obywateli, został rozwieszony plakat "Zdrajcy polskiej wsi". Władysław Kosiniak-Kamysz początkowo próbował podjąć dialog z zebranymi przeciwnikami PSL. Na zarzuty, że ludowcy zniszczył wieś, polityk odpowiedział, że on sam niczego nie zniszczył i dopytywał, za co zdaniem zebranych konkretnie odpowiada. "Wprowadziłem wam 1000 zł dla matek" – przekonywał.

"Zmieciemy was z ziemi"

Z każdą mijającą minutą spór stawał się coraz gorętszy. – 15 lat współrządziliście. 15 lat. Zmieciemy was z ziemi – zaczął w pewnym momencie krzyczeć jeden z zebranych.

Szef ludowców próbował się bronić, ale zebrani zarzucali, że PSL nic nie zrobił przez wszystkie lata III RP. Część osób zarzucała ludowcom, że wyprzedawali polską ziemię, inni wskazywali na podniesiony wiek emerytalny.

– My musimy was wygonić z polskiej wsi. Jesteście wrogami Polski – stwierdził jeden z zebranych. Chwilę później tłum zaczął krzyczeć "zdrajcy, zdrajcy, zdrajcy". Lider ludowców odwrócił się na pięcie do zebranych i oddalił z partyjnymi kolegami.